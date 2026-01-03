Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

"Tre delle vittime sono italiane. Le famiglie sono state avvertite": l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, lo ha detto all'Adnkronos riferendosi alle vittime dell'incendio nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana in Svizzera. Il rogo e le esplosioni non hanno lasciato scampo a decine di ragazzi che erano lì la notte del 31 dicembre per festeggiare il capodanno. A quanto si apprende, le vittime italiane sarebbero Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista 17enne di Genova Emanuele Galeppini.
Gli altri quattro deceduti sono invece svizzeri. A identificarli la Polizia cantonale vallesana, il Disaster Victim Identification e l'Istituto di medicina legale. Si tratta di due ragazze di 24 e 22 anni e di due giovani di 21 e 18 anni. Risulterebbe ancora dispersa invece un'altra ragazza italiana. Si tratta di Chiara Costanzo, milanese di 16 anni.
Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuseÈ stata aperta un'inchiesta penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, il locale di ...
Il bilancio delle vittime, intanto, si aggiorna di ora in ora. Mentre è salito da 13 a 14 il numero degli italiani feriti nel rogo, di cui nove sono già stati rimpatriati, tutti ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. In totale i feriti risultano essere 121, di cui 5 non identificati e 40 i deceduti. "Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre l'identificazione di alcune vittime richiederà più tempo", ha spiegato l'ambasciatore Cornado. Nella giornata di oggi, a tre giorni dalla tragedia, la procura generale del Cantone Vallese ha aperto un'indagine penale contro i due proprietari francesi del locale, Jacques e Jessica Moretti.