Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

di
sabato 3 gennaio 2026
Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

2' di lettura

"Tre delle vittime sono italiane. Le famiglie sono state avvertite": l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, lo ha detto all'Adnkronos riferendosi alle vittime dell'incendio nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana in Svizzera. Il rogo e le esplosioni non hanno lasciato scampo a decine di ragazzi che erano lì la notte del 31 dicembre per festeggiare il capodanno. A quanto si apprende, le vittime italiane sarebbero Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista 17enne di Genova Emanuele Galeppini. 

Gli altri quattro deceduti sono invece svizzeri. A identificarli la Polizia cantonale vallesana, il Disaster Victim Identification e l'Istituto di medicina legale. Si tratta di due ragazze di 24 e 22 anni e di due giovani di 21 e 18 anni. Risulterebbe ancora dispersa invece un'altra ragazza italiana. Si tratta di Chiara Costanzo, milanese di 16 anni.

Il bilancio delle vittime, intanto, si aggiorna di ora in ora. Mentre è salito da 13 a 14 il numero degli italiani feriti nel rogo, di cui nove sono già stati rimpatriati, tutti ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. In totale i feriti risultano essere 121, di cui 5 non identificati e 40 i deceduti. "Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre l'identificazione di alcune vittime richiederà più tempo", ha spiegato l'ambasciatore Cornado. Nella giornata di oggi, a tre giorni dalla tragedia, la procura generale del Cantone Vallese ha aperto un'indagine penale contro i due proprietari francesi del locale, Jacques e Jessica Moretti.

crans-montana

