Crans-Montana, identificate tre vittime italiane

"Tre delle vittime sono italiane. Le famiglie sono state avvertite": l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, lo ha detto all'Adnkronos riferendosi alle vittime dell'incendio nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana in Svizzera. Il rogo e le esplosioni non hanno lasciato scampo a decine di ragazzi che erano lì la notte del 31 dicembre per festeggiare il capodanno. A quanto si apprende, le vittime italiane sarebbero Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista 17enne di Genova Emanuele Galeppini.

Gli altri quattro deceduti sono invece svizzeri. A identificarli la Polizia cantonale vallesana, il Disaster Victim Identification e l'Istituto di medicina legale. Si tratta di due ragazze di 24 e 22 anni e di due giovani di 21 e 18 anni. Risulterebbe ancora dispersa invece un'altra ragazza italiana. Si tratta di Chiara Costanzo, milanese di 16 anni.