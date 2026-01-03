Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

di
sabato 3 gennaio 2026
Crans-Montana, indagati i gestori del locale andato a fuoco: ecco le accuse

1' di lettura

È stata aperta un'inchiesta penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, il locale di Crans Montana devastato da un incendio nella notte di Capodanno che ha causato almeno 40 morti e 119 feriti. I titolari, il marito e la moglie Jacques e Jessica Moretti, entrambi cittadini francesi, sono indagati dalle autorità svizzere per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo nell'ambito dell'indagine sul rogo che ha trasformato la festa di Capodanno in una tragedia nazionale.

La coppia, presente sul luogo dei fatti - Jessica Moretti è rimasta ferita nel corso dell'incendio -, è stata interrogata dalle autorità cantonali del Vallese mentre proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e delle persone ferite in condizioni critiche. Secondo gli inquirenti, il rogo potrebbe essere partito dall'accensione di candele scintillanti su alcune bottiglie di champagne poste troppo vicino al soffitto ricoperto di materiale fonoassorbente, che avrebbe innescato un rapido sviluppo delle fiamme. Le autorità stanno inoltre valutando la conformità delle misure di sicurezza del locale, compresi gli impianti antincendio, le vie di fuga e la gestione della capienza, per stabilire eventuali negligenze dei titolari nella prevenzione dei rischi.

"Ieri sera è stata aperta un'indagine penale contro i due gestori del bar. Le accuse sono di omicidio per negligenza, lesioni personali per negligenza e incendio per negligenza", hanno dichiarato in un comunicato la polizia e la procura del Cantone svizzero sud-occidentale del Vallese.

