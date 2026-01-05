Come funziona il regime: bande, corruzione, amici

La vicepresidente oggi alla testa del Venezuela Delcy Rodríguez è figlia di un terrorista. Suo padre, Jorge Antonio Rodríguez era infatti un leader del gruppo guerrigliero Liga Socialista, che il 27 febbraio 1976 sequestrò William Niehous, statunitense, tenuto prigioniero per tre anni, quattro mesi e due giorni, fino a quando la polizia non lo trovò incatenato. Ma già il 23 luglio del 1976 Jorge Antonio Rodríguez era stato arrestato e morì in carcere. Aveva 34 anni; 11 anni suo figlio Jorge, oggi presidente dell’Assemblea Nazionale; e 7 anni sua figlia Delcy. Laureata in giurisprudenza nel 1993 dopo essere stata leader studentesca, la ragazza è emersa nella nomenklatura chavista dal 2003 fino a diventare ministro degli Esteri, poi presidente dell’Assemblea Costituente. Nel 2020 dirige la Banca Centrale ed è ministro di Economia, Finanze e Commercio con l’Estero, e dal 2024 ministro degli Idrocarburi. Attenzione, il vicepresidente in Venezuela non è eletto dal popolo assieme al presidente, ma è da lui nominato, e ha funzioni essenzialmente di primo ministro alla francese.

Subentra, se il presidente viene meno, deve convocare nuove elezioni entro 30 giorni, ma la transizione potrebbe durare fino a sei mesi. Perciò il Tribunale Supremo di Giustizia ha decretato la presidenza a interim per “assenza temporale”, poiché Maduro formalmente è ancora presidente. In effetti, Rodriguez è al vertice, ma fa parte di una triade con il ministro dell’Interno Diosdado Cabello e il ministro della Difesa Vladimir Padrino López. Ex-ufficiale, compagno di golpe di Hugo Chávez e leader di fatto del Partito Socialista al potere, Padrino è considerato l’elemento più ideologico, violento e imprevedibile del regime, esercita un’influenza importante sui militari, ed è strettamente associato alle milizie filogovernative, come i gruppi armati noti come colectivos. Assieme a Cabello, è garante del ruolo delle Forze Armate, che controllano distribuzione alimentare, materie prime e la compagnia petrolifera Pdvsa, e siedono nei cda di aziende private. Oltre ai contratti, i militari traggono profitto da commerci illeciti, fra tutti il narcotraffico.

Delcy, però, nel 2021 partecipò a sorpresa all'Assemblea Annuale di Fedecámara, la Confindustria venezuelana. La convergenza fu considerata indice di una possibile alleanza tra Delcy e ciò che rimane dell’imprenditoria tradizionale entrata nelle grazie del regime. Cabello e Padrino sarebbero invece referenti dell’altra imprenditoria di origine militare. A entrambi i settori produttivi si è rivolto Donald Trump, con l’offerta a Delcy Rodríguez di «fare il Venezuela grande di nuovo». Le Forze Armate sostengono Delcy. Trump le ricorda che «pagherà un prezzo alto» se non coopererà con la transizione.