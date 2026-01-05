Crans-Montana, "risarcimenti milionari": cosa può succedere dopo le indagini

Sei mesi di indagini poi i risarcimenti saranno milionari: a dirlo in un'intervista a Repubblica Enrico Giarda, penalista e consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano nonché esperto di diritto penale internazionale, a proposito della tragedia di Crans-Montana. L'esperto, dunque, ha spiegato quali saranno i prossimi passi: "La procura che indaga deve ricostruire cosa ha scatenato l’incendio e deve individuare un nesso causale tra l’evento e i profili colposi di negligenza contestati agli indagati. Per esempio, l’aver permesso l’utilizzo di materiale infiammabile nel locale, che ha fatto propagare l’incendio, oppure l’uso di quelle candele. In quei locali di montagna abbonda il legno, ed è un altro fattore. Diverse sono le domande aperte. Dagli estintori alle uscite di sicurezza, visto che si è creato un imbuto dove in molti sono rimasti intrappolati".

Parlando della possibilità che i parenti delle vittime, tutte giovanissime, si costituiscano parte civile al processo chiedendo risarcimenti, Giarda ha spiegato: "Un tema rilevante è quello della operatività o meno di polizze assicurative. In Italia tutti questi locali devono averle. Esistono delle tabelle risarcitorie calcolate in base ad alcuni parametri, tra cui l’età del deceduto. Qui parliamo soprattutto di ragazzi, e i danni per i prossimi congiunti sono in particolare di natura morale. I danni da perdita parentale si calcolano sull’aspettativa di vita e sul legame con i familiari: genitori, fratelli, nonni. Viene presa in considerazione la sofferenza morale per la perdita del legame affettivo. Per i feriti il danno è di natura biologica, per tutti mesi in cui saranno costretti a cure specialistiche. L’entità della somma sarà oggetto di trattativa con l’assicurazione caso per caso".