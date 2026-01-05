Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

"Non sono colpevole, sono innocente. Sono un uomo perbene". Lo ha detto Nicolas Maduro, rivolgendosi al giudice Alvin Hellerstein nell'aula del tribunale federale di Manhattan. Il deposto presidente venezuelano si è dichiarato non colpevole di tutti i quattro capi di imputazione relativi alle accuse di narcotraffico e terrorismo. Maduro ha sostenuto di essere ancora il leader legittimo del Venezuela. - "Sono il presidente della Repubblica del Venezuela, e sono qui da rapito, sono stato catturato a casa mia a Caracas, Venezuela", ha dichiarato Nicolas Maduro, prima di venire interrotto dal giudice Alvin Hellerstein nell'udienza preliminare.
"Mi permetta di interromperla - gli ha detto il giudice - ci sarà un momento e un luogo per entrare nel merito di tutto questo. Il suo avvocato potrà presentare le istanze, per ora voglio solo sapere una cosa: lei è Nicolas Maduro Moros?". "Io sono Nicolas Maduro Moros", ha risposto l'imputato. Secondo i cronisti della Cnn presenti nell'aula, Maduro ha le caviglie incatenate. Lui e sua moglie sono seduti allo stesso tavolo, entrambi con delle cuffie con filo, ideale per ascoltare una traduzione. L'ex leader venezuelano ha parlato in spagnolo, attraverso un interprete.
Maduro verso il tribunale, "cos'è successo sul blindato"Il leader venezuelano Nicolas Maduro, catturato dalle forze statunitensi insieme alla moglie Cilia Flores, avrebbe avuto...
Anche la moglie di Maduro, Cilia Flores, si è dichiarata non colpevole delle accuse di cospirazione per traffico di droga. Dopo la dichiarazione del marito, Flores si è presentata come la "first lady della Repubblica del Venezuela" e, dopo aver reso la sua dichiarazione, ha affermato di essere "non colpevole, completamente innocente". Gli avvocati di Maduro e di sua moglie hanno dichiarato che i loro clienti non chiederanno la libertà su cauzione in questo momento. Gli avvocati hanno aggiunto che presenteranno la richiesta in un secondo momento.