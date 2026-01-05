Nicolas Maduro, la pagliacciata in aula: "Sono una persona perbene"

"Non sono colpevole, sono innocente. Sono un uomo perbene". Lo ha detto Nicolas Maduro, rivolgendosi al giudice Alvin Hellerstein nell'aula del tribunale federale di Manhattan. Il deposto presidente venezuelano si è dichiarato non colpevole di tutti i quattro capi di imputazione relativi alle accuse di narcotraffico e terrorismo. Maduro ha sostenuto di essere ancora il leader legittimo del Venezuela. - "Sono il presidente della Repubblica del Venezuela, e sono qui da rapito, sono stato catturato a casa mia a Caracas, Venezuela", ha dichiarato Nicolas Maduro, prima di venire interrotto dal giudice Alvin Hellerstein nell'udienza preliminare.

"Mi permetta di interromperla - gli ha detto il giudice - ci sarà un momento e un luogo per entrare nel merito di tutto questo. Il suo avvocato potrà presentare le istanze, per ora voglio solo sapere una cosa: lei è Nicolas Maduro Moros?". "Io sono Nicolas Maduro Moros", ha risposto l'imputato. Secondo i cronisti della Cnn presenti nell'aula, Maduro ha le caviglie incatenate. Lui e sua moglie sono seduti allo stesso tavolo, entrambi con delle cuffie con filo, ideale per ascoltare una traduzione. L'ex leader venezuelano ha parlato in spagnolo, attraverso un interprete.