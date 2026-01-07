Libero logo
di
mercoledì 7 gennaio 2026
4 di Sera, sulla tv russa lo sconcertante appello su Maduro

1' di lettura

Sconcertante l'ultimo appello arrivato dalla tv russa agli Stati Uniti. "L'America difende i propri interessi in quel territorio che definisce 'il nostro cortile di casa' e considera il Venezuela come il suo cortile di casa e fa lo stesso con il Messico, la Colombia, il Canada, la Groenlandia. E a loro non importa assolutamente chi dica cosa, preoccupa solo la sicurezza americana, l'economia americana, l'America prima di tutto. Punto", dice il conduttore russo durante una trasmissione sul piccolo schermo, come si vede nel filmato mandato in onda da 4 di Sera su Rete 4. Senza contare, insomma, tutto quello che Mosca sta facendo in Ucraina da quattro anni a questa parte. Una guerra di cui non si scorge ancora la fine. 

"Se sulla strada dell'America ci sarà la Russia, lei ci schiaccerà? Ci proverà, ma nessuno glielo permetterà - prosegue il conduttore della tv russa -. La questione è un'altra: lei avanzerà e ha già iniziato ad avanzare. Mosca invita con fermezza Washington a liberare il presidente legittimamente eletto. Trump libererà Maduro? Certo che no, è il mondo della forza, ma ormai non sarà più come prima".

