Crans-Montana, soldi e jet-set: la misteriosa scalata dei Moretti

Cosa c'è dietro la scalata dei Moretti in Svizzera? Stiamo parlando dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, non lasciando scampo a 40 persone, tutti giovanissimi. I due, Jacques e Jessica, si sono conosciuti e sposati in Corsica. Lei era reduce da un altro matrimonio da cui era nato un figlio. Se dal passato di lui emerge un periodo di prigione nell'Alta Savoia, poi il rientro nel suo paese di origine, Ghisonaccia, e infine la ripartenza verso la Svizzera; dal curriculum della donna invece emerge soprattutto la sua passione per l'economia e gli affari: prima il liceo ad Antibes, poi l'università internazionale nel principato di Monaco e infine un master nel Sud del Galles e alla Business School di Montpellier.
I due sono arrivati in Svizzera nel 2011. E la loro prima mossa, come ricostruisce Repubblica, è stata quella di affittare Le Vieux Chalet, ristorante tipico a Lens, a 6 chilometri da Crans. Al vecchio proprietario avrebbero offerto di finanziare la ristrutturazione per trasformare il locale in una locanda chic. È stato allora, grazie ai buoni risultati ottenuti con questo primo affare, che i gestori sarebbero riusciti a guadagnarsi un posto nel turismo rivolto all’alta società internazionale. Per i Moretti, dunque, si sono aperte grandi occasioni.
Crans Montana, Bernardini De Pace inchioda i gestori: "Ecco la verità"La tragedia di Crans Montana ha inaugurato nel peggiore dei modi questo 2026 ed è inevitabile continuare ad appro...
Successivamente la coppia sarebbe riuscita a comprare, grazie all'aiuto delle banche, sia Le Vieux Chalet che una villa poco lontana. Un'operazione, come spiega Repubblica, del valore stimato di oltre 5 milioni di franchi. Nel 2015 ecco il debutto a Crans-Montana, dove avrebbero affittato sia il bar Le Constellation che la brasserie Le Petite Maison, oggi diventato il più lussuoso Senso. Un locale che fino a qualche giorno fa proponeva nel menù "hamburger gourmet con tartufo e foie gras". Poi, anche Le Constellation è diventato loro due anni fa. La vendita si sarebbe chiusa a oltre 1,5 milioni.
Oggi il tragico epilogo. I due sono finiti sotto indagine per l'incendio e le esplosioni all'interno del bar. Al momento del rogo, lui era in un altro locale, mentre lei si trovava proprio lì. Alla fine ne sarebbe uscita con un braccio ustionato. Intanto la procuratrice cantonale di Sion, Beatrice Pilloud, starebbe analizzando tutti i filmati disponibili di quella sera, compresi quelli delle telecamere interne: se Jessica fosse scappata dal locale senza cercare di salvare decine di ragazzi, le potrebbe essere contestata anche l’omissione di soccorso.