Crans-Montana, soldi e jet-set: la misteriosa scalata dei Moretti

Cosa c'è dietro la scalata dei Moretti in Svizzera? Stiamo parlando dei proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, non lasciando scampo a 40 persone, tutti giovanissimi. I due, Jacques e Jessica, si sono conosciuti e sposati in Corsica. Lei era reduce da un altro matrimonio da cui era nato un figlio. Se dal passato di lui emerge un periodo di prigione nell'Alta Savoia, poi il rientro nel suo paese di origine, Ghisonaccia, e infine la ripartenza verso la Svizzera; dal curriculum della donna invece emerge soprattutto la sua passione per l'economia e gli affari: prima il liceo ad Antibes, poi l'università internazionale nel principato di Monaco e infine un master nel Sud del Galles e alla Business School di Montpellier.

I due sono arrivati in Svizzera nel 2011. E la loro prima mossa, come ricostruisce Repubblica, è stata quella di affittare Le Vieux Chalet, ristorante tipico a Lens, a 6 chilometri da Crans. Al vecchio proprietario avrebbero offerto di finanziare la ristrutturazione per trasformare il locale in una locanda chic. È stato allora, grazie ai buoni risultati ottenuti con questo primo affare, che i gestori sarebbero riusciti a guadagnarsi un posto nel turismo rivolto all’alta società internazionale. Per i Moretti, dunque, si sono aperte grandi occasioni.