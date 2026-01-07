Crans-Montana, l'avvocato dei familiari delle vittime: "Ho chiesto l'arresto. Cosa dicevano nel resort..."

L'avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta diverse famiglie di vittime dell'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera), avvenuto nella notte di Capodanno 2026, ha criticato duramente le indagini e sollevato dubbi sull'origine dei fondi del proprietario Jacques Moretti.In un'intervista a Le Parisien, Fanti ha dichiarato: "Chiederò l'arresto dei dirigenti, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme".
Sostiene che "tutti nel resort sapevano" che la struttura "non era in regola". Dubbi anche sui capitali di Moretti: "Ha acquistato qui immobili per milioni di franchi svizzeri senza un solo franco di ipoteca. Non ho un solo cliente straniero che si stabilisca in Svizzera senza accendere un'ipoteca, e faccio il notaio da 26 anni". Nel Canton Vallese manca un'unità antifrode come la francese Tracfin: "Non sappiamo da dove provengano i soldi del signor Moretti", che avrebbe pagato immobili per 3 milioni "in contanti".
Crans-Montana, insulti agli italiani. Ira-Milo Infante: "Vergognosi, vigliacchi""Si tratta di un atto vergognoso e vigliacco che colpisce una collega mentre svolge il proprio lavoro". Milo I...
Infine non si spengono le polemiche sulle indagini della procuratrice Beatrice Pilloud, accusata di eccessivo garantismo verso i proprietari Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio involontario. La tragedia ha causato 40 morti (tra cui 6 italiani) e 116 feriti (16 italiani). Fanti paragona il caso alla vicenda irrisolta di Luca Mongelli (subì un grave aggressione da bambino e ora è su una sedia a rotelle) e chiede un procedimento penale anche in Italia, data la presenza di vittime italiane, oltre a quello aperto in Francia.