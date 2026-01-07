Crans-Montana, l'avvocato dei familiari delle vittime: "Ho chiesto l'arresto. Cosa dicevano nel resort..."

L'avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta diverse famiglie di vittime dell'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana (Svizzera), avvenuto nella notte di Capodanno 2026, ha criticato duramente le indagini e sollevato dubbi sull'origine dei fondi del proprietario Jacques Moretti.In un'intervista a Le Parisien, Fanti ha dichiarato: "Chiederò l'arresto dei dirigenti, ma anche dei funzionari comunali. Questo ovviamente non accadrà, visto che qui tutti giocano a golf insieme".

Sostiene che "tutti nel resort sapevano" che la struttura "non era in regola". Dubbi anche sui capitali di Moretti: "Ha acquistato qui immobili per milioni di franchi svizzeri senza un solo franco di ipoteca. Non ho un solo cliente straniero che si stabilisca in Svizzera senza accendere un'ipoteca, e faccio il notaio da 26 anni". Nel Canton Vallese manca un'unità antifrode come la francese Tracfin: "Non sappiamo da dove provengano i soldi del signor Moretti", che avrebbe pagato immobili per 3 milioni "in contanti".