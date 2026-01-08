Otto e Mezzo, profezia-choc di Caracciolo: "Qualsiasi cosa". Dopo Maduro...

Dopo che il Venezuela ha ricevuto l’attacco dagli USA e il presidente Maduro è stato deposto, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ha lanciato un avvertimento sullo scenario internazionale a Otto e Mezzo, il programma di approfondimento quotidiano di La7 condotto da Lilli Gruber. Caracciolo getta nubi sul futuro: “Dagli Stati Uniti aspettamoci qualsiasi cosa”. Secondo l’analista, infatti, l’America “si percepisce come un colosso ferito, pronta ad agire in modo autonomo per difendere i propri interessi, anche a prescindere dagli alleati”. Caracciolo, poi, sottolinea che il recente Rapporto sulla Sicurezza Nazionale evidenzia un cambiamento fondamentale: non esistono più vere alleanze, ma solo allineamenti temporanei.

In pratica, si collabora su alcuni dossier e si compete su altri, anche con gli stessi partner storici. La competizione con la Cina, percepita come imminente sorpasso strategico, spinge gli Stati Uniti ad adottare comportamenti senza vincoli, in una logica di diritto del più forte. Per Caracciolo, questa dinamica rende il contesto globale estremamente imprevedibile e potenzialmente rischioso per gli equilibri internazionali.

Questo il suo intervento completo, quando Lilli Gruber gli chiede una previsione: “Dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa, ma veramente. Dobbiamo considerare che l'America è un colosso ferito che si sente in pericolo esistenziale e che, quindi, si abilita a fare qualsiasi cosa ritenga utile a se stessa a prescindere da tutto, anche dagli alleati".

