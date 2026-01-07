Nuove ordine mondiale: come può nascere, che cosa ci aspetta

Il nostro vecchio Pianeta, quando si trova privo di equilibri internazionali stabili e leadership dagli obiettivi chiari, mi pare comportarsi come quei miei coetanei che iniziano a perdere consapevolezza della propria personalità attuale e tendono a rifugiarsi mentalmente negli anni dell’infanzia o almeno dell’adolescenza. Non è un effetto simile che agisce tra olandesi, scandinavi e baltici quando definiscono la loro recente convergenza come una “Nuova Lega Anseatica” richiamandosi a un’associazione tra comunità di mercanti varata nel medioevale 1161?

E non è sotto questo effetto un po’ da Alzheimer, Vladimir Putin quando crede di essere un nuovo Pietro il Grande? O quando gli arabi nella loro penisola litigano e si comportano come i mercanti prima dell’Egira cioè dell’arrivo di Maometto a Medina nel 622 d.C.? O quando certi ebrei ortodossi vorrebbero fissare i confini di Israele sulla base della Bibbia? E Donald Trump per tanti versi non ricorda Theodore Roosevelt con il suo “big stick” il suo grande bastone? E Xi Jingping non pare entrare in diretta polemica con l'imperatore Zhu Zhanji che a metà del 1400 ridimensionò la flotta anche per invidia verso i successi dell’ammiraglio Zheng He? E nelle mosse di Recep Erdogan non è possibile rintracciare una nostalgia per il Califfato? E le paure verso Ankara di sauditi ed egiziani non nascono anche proprio dal ricordo del califfato ottomano?

L’ondata di presidenti e premier di origine “india” in Sudamerica, ora in ritirata per l’avanzata di candidati conservatori, non è anche l’ennesima risposta indigena a Hernán Cortés? Ed è un caso poi quella certa sintonia che si ritrova tra ungheresi, austriaci, cechi e slovacchi, o è la matrice asburgica che ancora influisce su nazioni per qualche secolo governate da Vienna? Sappiamo quanto il ritorno di miti come il panslavismo tra fine Ottocento e inizi Novecento in Europa, e il culto della Foresta nera negli anni Trenta in Germania abbiamo preparato tragici lutti al nostro Vecchio continente: quindi i ritorni “storici” vanno seguiti con particolare attenzione perché possono generare una disgregazione che nel medio periodo non può che alimentare il caos.