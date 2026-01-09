Crans-Montana, il barista inchioda i Moretti: una verità spaventosa

"Qui non va bene nulla". Le parole rivelatrici sono di Gaetan T. 28 anni, giovane barista del Le Constellation di Crans Montana. Il ragazzo è tra i feriti del rogo di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. Un bilancio che purtroppo potrebbe salire contando i ragazzi e le ragazze che ancora stanno lottando tra la vita e la morte.

Gaetan è a sua volta ricoverato in coma in un ospedale di Parigi, dopo quattro giorni al centro ustionati di Losanna. Qualche giorno prima della tragedia, aveva telefonato al padre per sfogarsi e raccontare cosa successe davvero nel locale dei coniugi Jacques e Jessica Moretti.