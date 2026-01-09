Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, chi sono gli italiani liberati in Venezuela: le loro storie

Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, è figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed e' un giornalista e politico che si e' battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri e' anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993. Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri e' stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri piu' dure del Venezuela, senza la possibilita' di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.
Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: era tra i detenuti del regime di MaduroLuigi Gasperin è finalmente libero. Come appreso da Libero, tra gli oltre 20 prigionieri liberati dal regime di C...
Luigi Gasperin, liberato ieri sera in Venezuela, come rivelato in esclusiva da Libero, era uno dei 28 italiani detenuti. Titolare di sola cittadinanza italiana venne arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (nello Stato del Monagas) e asseritamente detenuto in un centro nella zona di Prados del Este (Caracas). L'arresto avvenne in seguito ad un controllo sulla presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli Uffici della societa', di cui il connazionale era socio di maggioranza e Presidente. Gasperin, 77 anni, soffre, secondo quanto si apprende, di patologia cardiaca, ipertensione e difficolta' respiratorie. Ha bisogno di cure mediche ed e' in contatto con il suo legale e la famiglia.
Venezuela, liberati Gasperin e Pilieri. Attesa per la sorte di Trentini. Meloni ringrazia CaracasDopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è sta...
▪️Journalist Biagio Pilieri has also been released. 1 year and 4 months.— Caracas Chronicles (@CaracasChron) January 9, 2026
pic.twitter.com/s5ZM6o0Q3k