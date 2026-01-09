Crans-Montana, i genitori di Riccardo contro la Svizzera: "I delinquenti? Ovunque. Ma la colpa..."

"La notizia dell’arresto è già una cosa buona". I genitori di Riccardo Minghetti, Carla e Massimo, al loro arrivo alla messa di commemorazione per le vittime italiane commentano la notizia dell’arresto di Jacques Moretti, proprietario con la moglie del locale "Le Constellation" dove è scoppiato il rogo la notte di Capodanno a Crans-Montana, provocando almeno 40 morti tra cui 6 italiani. Mamma e papà Minghetti puntano però il dito un po' più in alto, cioè la politica svizzera e le autorità del Canton Vallese.
"Sono più arrabbiata con il governo perché i delinquenti ci sono ovunque, ma il governo deve fare i controlli e lì la colpa è del Comune che non ha fatto i controlli", ha aggiunto la madre del giovane, morto nel rogo. "Ora dobbiamo stare molto attenti perché la Procuratrice ha già fatto vari errori, ce lo confermano tanti amici avvocati che si stanno adoperando per aiutarci". "Oggi è importante - prosegue la donna in riferimento alla messa che il governo ha voluto dedicare alle vittime - è un omaggio ai nostri figli, un modo per capire anche come muoversi". "Mio figlio era un personaggio, era un provocatore - prosegue la donna ricordando Riccardo —, non voleva studiare ma aveva un cuore tenero, con i più piccoli, con i malati". "Era un ragazzo positivo - aggiunge il padre - ma non è solo lui coinvolto in questa cosa, ci sono quasi 160 ragazzi che chiedono giustizia. Non c’è stato rispetto per le vite umane e c’è bisogno di fare giustizia".
Alla messa per le vittime c'è anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivata alla Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso a Roma poco dopo le 16. Alla cerimonia è presente una folta delegazione di ministri ed esponenti di spicco della maggioranza, a partire dai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non mancano all'appuntamento leader e parlamentari dell'opposizione, tra cui la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, il segretario di Più Europa Riccardo Magi e la presidente di Azione, Elena Bonetti. Atteso anche il presidente del M5s Giuseppe Conte.
"Ci stringiamo alle famiglie, ci sentiamo un'unica grande famiglia che ha sofferto e che soffre e che in questo momento prega per ricevere dal Signore la forza necessaria": con queste parole il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha introdotto la messa di commemorazione. Reina ha voluto salutare "tutte le forze politiche" presenti alla cerimonia nella Basilica per questo "momento di preghiera" per le vittime.