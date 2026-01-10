Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Gli intellettuali europei contro la falsa Europa. Come Trump

Il partito del conformismo sembra sorpreso dall'accelerazione del tycoon in politica internazinoale. Ma sono gli stessi che snobbarono le linee-guida della Casa Bianca...
di Antonio Soccisabato 10 gennaio 2026
Gli intellettuali europei contro la falsa Europa. Come Trump

( LaPresse)

3' di lettura

Oggi, sui media, il partito conformista sembra sorpreso dall’accelerazione che Donald Trump ha impresso alla politica internazionale e a quella statunitense (per la necessità di recuperare il tempo perduto dai suoi predecessori, durante il quale i nemici dell’Occidente hanno conquistato molto terreno). Ma i “sorpresi” sono gli stessi che hanno snobbato il documento sulla strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, dove erano tracciate proprio le linee della politica dell’Amministrazione. 

Particolarmente ostile è stata la loro reazione per le tre pagine che il documento americano ha dedicato all’Europa, liquidate come un rozzo sintomo di antieuropeismo. Eppure quelle pagine sono in sorprendente consonanza non solo (come abbiamo notato giorni fa) con le riflessioni di Benedetto XVI, ma pure con la Dichiarazione di Parigi che, nel novembre 2017, fu firmata da autorevoli intellettuali europei di cultura conservatrice, come Roger Scruton (nella foto, ndr), Rémi Brague, Robert Spaemann, Pierre Manent, Chantal Delsol e altri, a cui non si può certo attribuire odio antieuropeo. Infatti proprio questi intellettuali rivendicavano l’eredità dell’Europa, appassionatamente difesa con una lucida requisitoria contro l’ideologia dominante nelle classi dirigenti.

Iniziavano scrivendo: «L’Europa, in tutta la sua ricchezza e la sua grandezza, è minacciata da una falsa concezione di se stessa. Questa Europa falsa immagina di essere la realizzazione della nostra civiltà, ma in verità sta requisendo la nostra casa»; «L’Europa falsa incensa se stessa descrivendosi come l’anticipatrice di una comunità universale che però non è né universale né una comunità»; «Siamo in un vicolo cieco.

La minaccia maggiore per il futuro dell’Europa non sono né l’avventurismo russo né l’immigrazione musulmana. L’Europa vera è a rischio a causa della stretta asfissiante che l’Europa falsa esercita sulla nostra capacità d’immaginare prospettive»; «la vita dell’Europa si fa sempre più globalmente regolamentata»; «la correttezza politica impone tabù così forti da squalificare in partenza qualsiasi tentativo di sfidare lo status quo. In realtà, l’Europa falsa non incoraggia la cultura della libertà», «L’Europa falsa soffoca il dissenso. Tutto ovviamente in nome della libertà e della tolleranza».

Infine, fra molte altre cose significative («Amiamo a buon diritto le nostre patrie»), scrivevano: «Negli ultimi decenni, l’Europa ha perseguito un grandioso progetto multiculturalista. Chiedere o promuovere l’assimilazione dei nuovi arrivati musulmani alle nostre usanze e ai nostri costumi, peggio ancora alla nostra religione, è stata giudicata un’ingiustizia triviale. L’impegno egualitario, ci è stato detto, impone che noi abiuriamo anche la più piccola pretesa di ritenere superiore la nostra cultura. Paradossalmente, l’impresa multiculturale europea, che nega le radici cristiane dell’Europa, vive in modo esagerato e insopportabile alle spalle dell’ideale cristiano di carità universale. Denunciamo quindi il tentativo di fare della completa colonizzazione delle nostre patrie e della rovina della nostra cultura il traguardo glorioso dell’Europa nel secolo XXI, da raggiungere attraverso il sacrificio collettivo di sé in nome di una nuova comunità globale di pace e di prosperità che sta per nascere».

È chiara la consonanza con il documento Usa. Per un paradosso che si spiega solo con l’ostilità verso Trump, quell’Europa non-Europa oggi si schiera a difesa dell’ultimo residuo di colonialismo: quello danese sulla Groenlandia.

tag
donald trump
usa
ue
casa bianca

Ice nel mirino Minneapolis e Portland, caos dopo la morte di Renee Good

L'obiettivo Donald Trump tira dritto: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o le cattive"

Economia Serve un accordo tra States ed Eurolandia per bloccare i Brics

ti potrebbero interessare

Se si rovescia la teocrazia di Teheran la pace nel mondo sarà più vicina

Se si rovescia la teocrazia di Teheran la pace nel mondo sarà più vicina

Andrea Morigi
Donald Trump fa saltare il banco: Groenlandia, 100mila dollari a ogni abitante

Donald Trump fa saltare il banco: Groenlandia, 100mila dollari a ogni abitante

Corrado Ocone
Trump-Caracas, clamoroso siluro contro la Cina: stop al petrolio

Trump-Caracas, clamoroso siluro contro la Cina: stop al petrolio

Dario Mazzocchi
Crans-Montana, come sono morti il deejay e il croupier: due storie atroci

Crans-Montana, come sono morti il deejay e il croupier: due storie atroci

Simona Pletto