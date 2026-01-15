Fallito il vertice sulla Groenlandia. Tensione altissima, cosa può accadere

Il vertice alla Casa Bianca sulla Groenlandia si è concluso con un fallimento sostanziale. Il presidente Donald Trump insiste nel voler acquisire il territorio (autonomo ma parte del Regno di Danimarca) per motivi di sicurezza nazionale, rifiutando alternative. Prima dell'incontro, ha pubblicato su Truth Social due messaggi netti: gli USA necessitano della Groenlandia per la difesa missilistica "Golden Dome" e per rafforzare la NATO; senza controllo statunitense, Russia o Cina potrebbero occuparla. Ha aggiunto che la NATO dovrebbe spingere la Danimarca a cedere subito, citando un rapporto dell'intelligence danese sulle ambizioni russo-cinesi nell'Artico, e ha definito inaccettabile qualsiasi soluzione che non preveda il possesso USA.

Secondo NBC, il segretario di Stato Marco Rubio era pronto a offrire fino a 700 miliardi di dollari per l'acquisto, ma la proposta non ha portato a nulla. Durante l'incontro con il vice presidente JD Vance, Rubio e i ministri degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e groenlandese Vivian Motzfeldt, gli ospiti sono stati chiari e uniti: non vogliono controllo USA. Motzfeldt è stata lapidaria: "Non vogliamo che gli Stati Uniti ci controllino".

Rasmussen ha parlato di divergenze fondamentali, definendo inaccettabile violare l'integrità territoriale della Groenlandia e sottolineando che il desiderio di Trump di "conquistarla" non è negli interessi locali. Hanno però riconosciuto le preoccupazioni USA sulla sicurezza artica, notando che la Danimarca sta rafforzando le difese e che accordi esistenti permettono già presenza militare americana (anche se ridotta negli anni). Infine è stata creata una commissione di alto livello per proseguire il dialogo nelle prossime settimane e cercare una soluzione condivisa. In serata Trump ha smussato i toni: "Abbiamo un ottimo rapporto con la Danimarca, troveremo una soluzione e funzionerà". Il rischio di invasione militare di un alleato NATO appare al momento remoto, ma le tensioni restano alte.