Crans-Montana, l'inviata del Tg2 minacciata: "A tuo rischio e pericolo"

Silvia Squizzato, inviata del Tg2, sarebbe stata intimidita a Crans-Montana, la località sciistica in Svizzera finita al centro della cronaca per la strage di Capodanno nel locale Le Constellation, dove 40 persone hanno perso la vita a causa di un rogo. A favore della giornalista si è schierato il sindacato Unirai-Figec, che in una nota ha parlato di "intimidazioni inaccettabili" e ha espresso "sconcerto per quanto accaduto" alla giornalista "che ha cercato di intervistare il sindaco di Crans-Montana, senza riuscirci a causa del muro opposto dalle forze di polizia locali”.

“Come si vede nel servizio – si legge ancora nella nota – alcuni funzionari del Comune hanno ‘consigliato’ di non intervistare il sindaco, qualora lo avesse incontrato per strada, ripetendo: 'Se vi avvicinate a lui, sarà a vostro rischio e pericolo'. Parole che suonano come minacce al libero esercizio della professione e alla libertà di stampa. Si rispetti la libertà di informazione, presidio indispensabile per aiutare a fare piena luce sulle responsabilità del tragico rogo di Capodanno. Alla collega Squizzato la solidarietà del sindacato Unirai-Figec".