Dritto e Rovescio, Del Debbio accusa: "Crans-Montana, c'è puzza di fogna"

Anche a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4, si parla della strage di Crans-Montana e il conduttore, Paolo Del Debbio, non usa mezzi termini per esprimersi sulle responsabilità e la gestione delle indagini successive all’incidente: “Una fogna, sento odor di fogna e non mi riferisco solo a chi operava nel locale, ma anche all'ambiente circostante".

Quanto, poi, alle responsabilità del sindaco di Crans, Nicolas Féraud, Del Debbio è altrettanto tranchant: “Lui deve licenziare sè stesso, dai, non deve star lì a fare ancora il sindaco, su. L'ha ammesso anche lui, non è c'è da fare il processo, ha detto che per anni non sono stati fatti i controlli al Le Constellation ed è competenza sua, cioè non è come qui che è competenza di vari. Quindi che sta a fare lì, la vice-sindaca poi che dice 'ci dispiace tanto', ma stai zitta stai, roba da matti. Il sindaco, poi, aveva anche aggredito i giornalisti”.

Sébastien Fanti, legale delle famiglie di quattro delle vittime del rogo – lo riporta il Corriere - ha intanto lanciato l’allarme: “Il Canton Vallese non ha né i mezzi né le competenze né le risorse per trattare un’indagine di questo tipo. O ci rendiamo conto della gravità della situazione e sblocchiamo mezzi eccezionali o faremo un processo tra dieci anni”. L’avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta invece una decina di famiglie, parla del sistema Crans-Montana: “C’era una consapevolezza di questo rischio, che forse è stato accettato”, aveva detto commentando un vecchio video del 2019, dove un cameriere avvertiva di non avvicinare al soffitto le fontanelle. Come dire: tutti sapevano.

Intanto, il sindaco Peraud sembra sparito. Durante la conferenza stampa del 6 gennaio, aveva fatto diverse gaffes, tipo: “Siamo i più colpiti da questo dramma, pure noi siamo vittime”, aveva detto. Parole duramente criticate. E poi: “Questa settimana è stata incredibilmente difficile. Non riuscirò mai a superare questo peso né il dolore di tutte queste famiglie, che porterò con me per il resto della mia vita”. Da allora, più nulla.