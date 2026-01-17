Crans-Montana, "stecche di biliardo per tenere la schiuma al soffitto": un video agghiacciante

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni del Constellation, il locale di Crans-Montana che ha preso fuoco la notte di Capodanno causando la morte di 40 persone. A far traballare le versioni dei coniugi Moretti, titolari del discobar, sono alcuni dipendenti. Una cameriera, Louise, ha infatti racconta gli istanti prima del rogo. "Tutti accendono le candele e si grida per scherzo, 'go! go!, go!'", vai! vai! vai!". Quando scoppia il fuoco, vede "Jessica partire precipitosamente" e "prendere le scale", "poi non l’ho più vista. No, non so se avesse la cassa in mano". La sicurezza sulle candele scintillanti? "Nessun0 ci ha mai detto nulla". Ma la mousse acustica? "Non vi ho mai fatto attenzione, mai" ma una sera "ho visto delle stecche da biliardo che tenevano la schiuma verticalmente contro il soffitto".

E ancora, come riportato dal Corriere della Sera, un altro testimone sottolinea: "Tra stecche e mousse c’erano degli asciugamani, il 13 dicembre ho fatto un video". Lo stesso Jacques Moretti, titolare insieme alla moglie Jessica, avrebbe confessato agli inquirenti di aver messo lui stesso i pannelli di schiuma fonoassorbenti che, come mostrano i tanti video che da giorni inondano i social, hanno preso fuoco in una manciata di secondi. I pannelli, ha precisato Moretti, sono stati acquistati in un negozio di bricolage del colosso tedesco Hornbach.