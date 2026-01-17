Gaza, Trump annuncia le nomine nel "Board of Peace": da Rubio a Blair, ecco chi spunta

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato nel "Board of Peace" per Gaza il segretario di Stato, Marco Rubio, l'inviato speciale Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff, il funzionario Usa Jared Kushner, l'ex premier britannico Tony Blair, l'ad di Apollo Management, Marc Rowan, il banchiere statunitense Ajay Banga, e il politico Usa Robert Gabriel. Lo ha comunicato in una nota direttamente la Casa Bianca. Secondo l'Amministrazione, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano statunitense, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo".
Il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov è stato invece nominato Alto Rappresentante per Gaza e coordinerà sul campo i rapporti tra il Ncag e il Noard of Peace. Il generale statunitense Jasper Jeffers diventa dunque comandante della Forza internazionale di stabilizzazione. E se Blair ha dichiarato di essere "onorato" per essere stato scelto, Giorgia Meloni non si tira indietro.
Iran, la tv di Stato minaccia Donald Trump: "Questa volta non ci saranno errori"La tv di stato iraniana minaccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stata mandata in onda una foto d...
"Stiamo ancora attendendo le decisioni definitive, abbiamo visto che è stato presentato qualche minuto fa il board di livello esecutivo, quindi più operativo, quello politico manca ancora e su questo aspetterei che ci sia l'ufficialità. Quello che posso dire è che abbiamo sempre dato e stiamo dando la nostra disponibilità ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione e la costruzione del piano di pace per il Medio Oriente, che consideriamo un'occasione unica in un contesto molto complesso e molto fragile", ha commentato la presidente del Consiglio nel corso di un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo.