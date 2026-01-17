Gaza, Trump annuncia le nomine nel "Board of Peace": da Rubio a Blair, ecco chi spunta

Il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov è stato invece nominato Alto Rappresentante per Gaza e coordinerà sul campo i rapporti tra il Ncag e il Noard of Peace. Il generale statunitense Jasper Jeffers diventa dunque comandante della Forza internazionale di stabilizzazione. E se Blair ha dichiarato di essere "onorato" per essere stato scelto, Giorgia Meloni non si tira indietro.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha nominato nel "Board of Peace" per Gaza il segretario di Stato, Marco Rubio , l'inviato speciale Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff , il funzionario Usa Jared Kushner, l'ex premier britannico Tony Blair , l'ad di Apollo Management, Marc Rowan , il banchiere statunitense Ajay Banga , e il politico Usa Robert Gabriel . Lo ha comunicato in una nota direttamente la Casa Bianca. Secondo l'Amministrazione, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano statunitense, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo".

"Stiamo ancora attendendo le decisioni definitive, abbiamo visto che è stato presentato qualche minuto fa il board di livello esecutivo, quindi più operativo, quello politico manca ancora e su questo aspetterei che ci sia l'ufficialità. Quello che posso dire è che abbiamo sempre dato e stiamo dando la nostra disponibilità ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione e la costruzione del piano di pace per il Medio Oriente, che consideriamo un'occasione unica in un contesto molto complesso e molto fragile", ha commentato la presidente del Consiglio nel corso di un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo.