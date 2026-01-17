Libero logo
Crans-Montana, un "amico anonimo" pronto a pagare la loro cauzione

sabato 17 gennaio 2026
Crans-Montana, un "amico anonimo" pronto a pagare la loro cauzione

A pagare la cauzione per far uscire Jacques Moretti dal carcere entro 48 ore potrebbe essere un amico anonimo dei due coniugi, nonché proprietari del Constellation. "Le scrivo per informarla - si legge nella lettera inviata dall'avvocato di Jacques Moretti alla Procuratore del Canton Vallese, Beatrice Pilloud - che un caro amico del mio cliente, nonché di sua moglie, ha accettato di versare un deposito cauzionale. Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita una misura di protezione e il più rigoroso anonimato per questa persona". Ne dà notizia l'Agi, per cui i 400mila franchi svizzeri (pari a 430mila euro) necessari per la liberazione potrebbero essere versati da un "amico" dell'imprenditore. 

La scarcerazione della coppia, lei attualmente controllata tramite braccialetto elettronico e obbligo di firma, potrebbe dunque avvenire già lunedì 19 gennaio, prima data possibile per un'udienza del Tribunale delle misure coercitive. Se il giudice stabilirà che la cauzione richiesta dalla procura di 200mila euro a testa sia idonea, Moretti potrebbe lasciare il carcere e tornare a casa. A spingere verso questa soluzione, anche la fiducia nel fatto che la polizia del Vallese vigilerebbe comunque e una fuga dalla Regione o dal Paese è ritenuta per questo impossibile.

Crans-Montana, "dilettante": clamoroso, gli svizzeri danno ragione all'Italia

Tutto il mondo è paese. Anche in Svizzera i primi a pagare sono le ultime ruote del carro. Il Comune di Crans Mon...

Intanto emerge che la cameriera del bar, Cyane Panine, voleva fare causa ai coniugi Moretti per sfruttamento. Secondo l'avvocato dei genitori, Cyane aveva già presentato una denuncia al tribunale del lavoro nel 2024 in merito alle condizioni di lavoro a cui era costretta. La cameriera sarebbe stata dichiarata esausta sia mentalmente che fisicamente. 

