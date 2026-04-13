Pedro Sanchez, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie Begona Gomez

Nuovi guai in famiglia per Pedro Sanchez. Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo. Alla 55enne sono contestati i reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell'ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l'eccezionalità del caso: "Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato", scrive Peinado, nel chiudere l'indagine avviata sulla moglie del premier nel 2024.

Solo un mese fa il Tribunale Provinciale di Madrid aveva annullato la decisione del giudice istruttore di rinviare a giudizio la moglie del premier per appropriazione indebita di fondi pubblici. Secondo la corte, il processo era stato deciso "prematuramente" e non era sufficientemente motivato. "La decisione adottata dal magistrato inquirente" è "prematura e priva di motivazione dal punto di vista fattuale, normativo e procedurale", aveva scritto il tribunale dopo il ricorso presentato dalla stessa Gomez.