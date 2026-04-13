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Pedro Sanchez, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie Begona Gomez

lunedì 13 aprile 2026
Pedro Sanchez, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie Begona Gomez

2' di lettura

Nuovi guai in famiglia per Pedro Sanchez. Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo. Alla 55enne sono contestati i reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell'ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l'eccezionalità del caso: "Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato", scrive Peinado, nel chiudere l'indagine avviata sulla moglie del premier nel 2024.

Solo un mese fa il Tribunale Provinciale di Madrid aveva annullato la decisione del giudice istruttore di rinviare a giudizio la moglie del premier per appropriazione indebita di fondi pubblici. Secondo la corte, il processo era stato deciso "prematuramente" e non era sufficientemente motivato. "La decisione adottata dal magistrato inquirente" è "prematura e priva di motivazione dal punto di vista fattuale, normativo e procedurale", aveva scritto il tribunale dopo il ricorso presentato dalla stessa Gomez.

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Un caso che ha travolto non poco il governo di Pedro Sanchez. "Il fratello del presidente andrà alla sbarra e la moglie è sulla stessa strada. Quanti governi democratici sopporterebbero vedere processati due familiari diretti del presidente del governo?", aveva già dichiarato in conferenza stampa Alberto Nunez Feijoo, leader del Partido Popular, schieramento conservatore che si trova all’opposizione. Anche il fratello di Sanchez, David, era stato infatti rinviato a giudizio per presunte irregolarità in un incarico alla Provincia di Badajoz, dal quale si è successivamente dimesso. "La teoria della cospirazione, della persecuzione giudiziaria non funziona più. La responsabilità penale sarà accertata nei rispettivi casi. Ma la responsabilità politica di Pedro Sanchez è provata", aveva concluso Fejoo.

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