Trump smaschera Macron: "Ecco l'sms che mi ha mandato"

Guerrra aperta ormai tra Donald Trump e Emmanuel Macron. Nervi tesi tra Usa e Francia per la questione Groenlandia. E così il presidente Usa ha pubblicato su Truth un messaggio privato del presidente francese. Il testo, che il presidente americano presenta come del leader francese, recita testualmente: "Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran", seguito però da una nota di perplessità: "non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia".

Macron avrebbe poi avanzato una proposta concreta per superare le tensioni: "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che rientri negli Usa". Il gesto di Trump, che rende pubblico un presunto scambio privato, sembra mirare a sottolineare le divisioni tra alleati occidentali proprio sulla questione Groenlandia, tema su cui l'amministrazione americana insiste con forza, arrivando a minacciare tariffe commerciali contro diversi paesi europei contrari all'acquisizione o al controllo statunitense del territorio autonomo danese. La frase "Non ti capisco", ripresa nel titolo del post, evidenzia lo stupore e il dissenso francese rispetto alle mosse di Trump sull'Artico, in un contesto già teso da dossier come Siria, Iran e Ucraina.