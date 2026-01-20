Groenlandia e dazi, Macron contro Trump: "Politica del sangue"

Una risposta dura quella che l'Ue fa pervenire a Donald Trump al World Economic Forum di Davos sulla delicata questione della Groenlandia. Sia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che il presidente francese Emmanuel Macron hanno criticato pesantemente i dazi al 10% annunciati dal capo della Casa Bianca contro i Paesi europei che in qualche modo si sono intromessi nelle sue mire sull'isola artica, territorio autonomo della Danimarca. Nei giorni scorsi, infatti, più volte il tycoon ha sottolineato che gli Usa hanno bisogno dell'isola per motivi di sicurezza.

"Condividiamo gli obiettivi della sicurezza artica con gli Stati Uniti. La Finlandia sta investendo in forze che siano capaci di agire nell'Artico. Le nuove tariffe proposte sono un errore": ha detto la von der Leyen. Mentre il capo dell'Eliseo ci è andato giù in maniera ancora più pesante: "Si mira a indebolire e subordinare l’Europa con dazi che sono fondamentalmente inaccettabili, a maggior ragione se sono volti all’acquisizione territoriale". Macron, dunque, ha parlato del rischio di "vassallizzazione e politica del sangue. Chi si rende complice di queste politiche si assume un’enorme responsabilità". E ancora: "Non dimentichiamo ciò che abbiamo imparato dopo la seconda guerra mondiale, restiamo impegnati al multilateralismo ed è in questo spirito che offriamo il nostro sostegno alla Danimarca".

Il presidente francese ha anche esortato all'utilizzo dello strumento anti-coercizione: "Gli europei sono gli unici a non difendere le proprie aziende quando gli altri non rispettano le regole. Dobbiamo proteggere la nostra industria chimica, l’automotive. Il meccanismo anti-coercizione è una possibilità e non dobbiamo avere paura di usarlo". Infine, quella che è sembrata una vera e propria frecciata a Trump: "Il mio messaggio è: non siamo timidi, non dividiamoci, non lasciamo che il mondo sia deciso da chi ha il più grande ego o il più grande non-so-cosa. Non dimentichiamo il problema del cambio climatico. Davos è stata fondata come un luogo di discussione in cui tutti sono rispettati, concentriamoci su una maggiore cooperazione per dare pace, prosperità e decarbonizzazione. Non perdiamo tempo con idee folli. Non è il tempo di un nuovo imperialismo o di un nuovo colonialismo".

La von der Leyen, poi, ha aggiunto: "In politica come in business un accordo è un accordo e una stretta di mano dovrebbe voler dire qualcosa. La nostra risposta sarà inflessibile, unita e proporzionale. Ma dobbiamo essere strategici su come ci mettiamo in rapporto con la sicurezza artica. Ci sarà un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia in infrastrutture e lavoreremo con gli Stati Uniti nella sicurezza artica. Investiremo in capacità strategica nei rompighiaccio".