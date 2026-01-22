Trump, firma del Board of Peace a Davos: chi c'è sul palco con lui

"È una giornata entusiasmante, attesa da molto tempo. Molti Paesi hanno appena ricevuto l'invito e tutti vogliono farne parte; lavoreremo con molti altri, compresa l’Organizzazione delle Nazioni Unite": il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha detto a Davos, all'inizio della cerimonia di firma del Board of Peace per la pace a Gaza. Poi ha aggiunto: "Abbiamo posto fine a 8 guerre e un'altra terminerà molto presto, quella che pensavo fosse la più semplice, invece è la più difficile", probabilmente riferendosi al conflitto russo-ucraino. Più tardi, il capo della Casa Bianca avrà un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre il suo inviato Steve Witkoff incontrerà a Mosca il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Sul palco con Trump per la firma del Board of Peace un rappresentante del Bahrein, un rappresentante del Marocco, il presidente dell'Argentina, il primo ministro dell'Armenia, il presidente dell'Azerbaigian, il primo ministro della Bulgaria, il primo ministro dell'Ungheria, il presidente dell'Indonesia, il vice primo ministro della Giordania, il presidente del Kosovo, il primo ministro del Pakistan, il presidente del Paraguay, il primo ministro del Qatar, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il ministro degli Esteri della Turchia, un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, il presidente dell'Uzbekistan, il primo ministro della Mongolia. "Oggi avremo più dettagli per il comitato di pace, ha l'opportunità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, lo prendo molto sul serio. Tutti ne vogliono far parte, ci sono i paesi che sono qui, sono tutti miei amici, un paio mi piacciono, un paio no. Ma quelli che sono qui mi piacciono tutti, sono grandi leader, grandi personaggi", ha detto il presidente Usa rivolgendosi ai leader sul palco. Mentre su Hamas: "Deve disarmare o per loro sarà la fine".