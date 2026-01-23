Matrimonio-choc, la sposa fa arrestare il padre: si scatena il caos

Manette e fiori d'arancio. Un matrimonio da ricordare per sempre, ma non per i motivi tradizionali. Robyn Ellis e Arron Robson, sposi novelli, hanno deciso di trasformare il ricevimento al Croft Hotel di Durrlington, in Inghilterra, in uno spettacolo mozzafiato, organizzando uno dei pranzi più audaci mai visti a un matrimonio. Di comune accordo con il padre della sposa, Steven, la coppia ha ingaggiato finti agenti di polizia per simulare un arresto clamoroso.
Nel bel mezzo del pranzo, mentre tutti erano seduti ai tavoli, un gruppo di “poliziotti” in divisa ha fatto irruzione in sala. Gli invitati sono andati nel panico: Robyn si è alzata visibilmente sconvolta, ha seguito gli agenti fuori gridando “vi prego, non il giorno del mio matrimonio!”, mentre il presentatore indicava Steven, che è stato “ammanettato” e portato via sotto gli occhi increduli degli ospiti. La confusione, come è lecito attendersi in questi casi, è esplosa: un cugino ha iniziato a urlare contro gli agenti, altri hanno protestato indignati “Non potete presentarvi così il giorno di un matrimonio!”.
Avellino, matrimonio finisce in disgrazia: rogo innescato dalla torta nuzialeUn matrimonio che finisce, letteralmente, in disgrazia. Doveva essere il momento più atteso della festa, quello d...
La tensione è salita fino al culmine, con molti convinti che fosse tutto reale. Poi il colpo di scena: uno dei finti poliziotti è rientrato con un microfono e ha chiesto “Siete pronti a festeggiare?”. È partita la canzone “All You Need Is Love” dei Beatles. Steven è tornato in sala insieme agli “agenti”, che hanno iniziato a cantare e ballare. Solo in quel momento gli invitati hanno capito: era tutto uno scherzo organizzato dalla sposa per sorprendere tutti. Robyn ha spiegato: “Papà era la persona perfetta per fingere un arresto”. Il momento di terrore si è trasformato in un’esplosione di risate, applausi e balli. “Penso che sia stato assolutamente fantastico e memorabile”, ha concluso la sposa, felice del risultato.