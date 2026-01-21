Grosseto, sposo arrestato alle nozze: come si è fregato da solo

Colpo di scena con un finale tutt'altro che lieto. Accade a Grosseto, dove un giovane è stato arrestato durante il suo matrimonio. Il ventenne, originario della Tunisia, si è ritrovato davanti i carabinieri che gli hanno messo le manette per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023. Il ragazzo avrebbe dovuto convolare a nozze con una coetanea della Maremma, in dolce attesa. Eppure sulla testa dello sposo pendeva un ordine di esecuzione per una rapina commessa a Civitavecchia. A incastrarlo sono state proprio le pubblicazioni del matrimonio, obbligatorie per legge.
E così i carabinieri, nella mattinata di martedì 20 gennaio, sono arrivati in Comune. Qui hanno visto i due innamorati pronti a sposarsi e così hanno deciso di farli prima sposare e poi dare loro la cattiva notizia. Infatti, una volta finite le celebrazioni, ecco che sono scattate le manette. E la festa di matrimonio per il momento è rinviata.
I militari hanno notificato al ventenne un ordine di esecuzione non sospeso che rientra nella norma 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di via Saffi, dove sicuramente resterà per un po' senza poter trascorrere la tanto agognata luna di miele.