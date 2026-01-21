Grosseto, sposo arrestato alle nozze: come si è fregato da solo

Colpo di scena con un finale tutt'altro che lieto. Accade a Grosseto, dove un giovane è stato arrestato durante il suo matrimonio. Il ventenne, originario della Tunisia, si è ritrovato davanti i carabinieri che gli hanno messo le manette per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023. Il ragazzo avrebbe dovuto convolare a nozze con una coetanea della Maremma, in dolce attesa. Eppure sulla testa dello sposo pendeva un ordine di esecuzione per una rapina commessa a Civitavecchia. A incastrarlo sono state proprio le pubblicazioni del matrimonio, obbligatorie per legge.

E così i carabinieri, nella mattinata di martedì 20 gennaio, sono arrivati in Comune. Qui hanno visto i due innamorati pronti a sposarsi e così hanno deciso di farli prima sposare e poi dare loro la cattiva notizia. Infatti, una volta finite le celebrazioni, ecco che sono scattate le manette. E la festa di matrimonio per il momento è rinviata.