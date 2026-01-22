Trump-Zelensky, "raggiunto l'accordo". E domani il trilaterale Ucraina, Russia e Usa

"Accordo raggiunto". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos, che i termini delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono stati definiti. Rimane comunque irrisolta la questione cruciale del territorio nella guerra con la Russia. "Le garanzie di sicurezza sono pronte", ha dichiarato il leader ucraino, aggiungendo che "il documento deve essere firmato dalle parti, dai presidenti, e poi passerà ai parlamenti nazionali". Adesso "tutto ruota attorno alla parte orientale del nostro Paese. Tutto ruota attorno ai territori. Questo è il problema che non abbiamo ancora risolto", ha ribadito Zelensky in conferenza stampa.

Il faccia a faccia tra i due presidenti è durato poco più di un’ora ed è stato valutato positivamente da entrambe le parti. Zelensky ha parlato di un confronto "significativo". Trump, dal canto suo, ha confermato il buon esito dell’incontro, limitandosi però a un cauto: "Vediamo come va a finire". Ai giornalisti il tycoon ha poi ribadito il suo messaggio a Vladimir Putin: "Questa guerra deve finire". Secondo la Casa Bianca e l’ufficio presidenziale ucraino, però, non si è discusso dei confini dell’Ucraina. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono infatti attesi a Mosca per incontrare Putin, proprio nell’ambito dei contatti diplomatici promossi da Washington.