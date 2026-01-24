Iran, Khamenei trasferito in uno rifugio sotterraneo: "Possibile attacco dagli Usa"

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran dopo che alti funzionari militari e di sicurezza hanno valutato un aumento del rischio di un potenziale attacco statunitense. Questo è quanto riferito da Iran International, canale dell'opposizione iraniana con sede a Londra, da fonti vicine al governo. La struttura viene descritta come un sito fortificato con tunnel interconnessi. Le fonti hanno indicato che Masoud Khamenei, terzo figlio della Guida suprema, ha assunto la gestione quotidiana dell'ufficio del leader e funge da principale canale di comunicazione con i rami esecutivi del governo. Il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto", ha dichiarato il suo comandante, il generale Mohammad Pakpour, mentre le navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente.

Intanto è arrivata la solidarietà di Hezbollah. "Stiamo affrontando uno scontro importante guidato dal tiranno americano, con la mobilitazione occidentale e l'aggressione sionista", ha dichiarato il Segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, che ha anche espresso "il più grande omaggio al nostro leader, Khamenei", la Guida Suprema dell'Iran, da lui descritto come "il comandante". Qassem ha anche elogiato i miliziani che sono rimasti feriti nei combattimenti contro Israele. "Come ha detto Nasrallah: 'Quando vinciamo, vinciamo, e quando veniamo uccisi, vinciamo'. I feriti stanno vincendo grazie alla guarigione e alla permanenza sul campo".