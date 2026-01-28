Francia, l'ex senatore Guerriau condannato: ha drogato la deputata Sandrine Josso per stuprarla

L'ex senatore francese Joel Guerriau, 68 anni, è stato condannato dal Tribunale penale di Parigi a quattro anni di carcere, di cui 18 mesi da scontare, per aver drogato la deputata Sandrine Josso nel novembre 2023 con l'intenzione di aggredirla sessualmente. La vicenda, clamorosa e sconvolgente, aveva creato sgomento nella politica transalpina e nell'opinione pubblica.

Il tribunale ha stabilito ieri che l'ex parlamentare di Horizons, partito di centrodestra fondato dall'ex primo ministro Edouard Philippe, aveva servito alla deputata, a sua insaputa, una bevanda contenente MDMA, una droga sintetica spesso associata ad aggressioni sessuali, durante una cena nella sua casa di Parigi. Il tribunale ha inoltre imposto diverse misure aggiuntive, tra cui l'interdizione di cinque anni dai pubblici uffici, il divieto di contatti con la vittima, un trattamento medico obbligatorio e un risarcimento per la deputata per il disagio emotivo sofferto.

La Josso, parlamentare cinquantenne, ha testimoniato di aver avvertito gravi sintomi poco dopo aver bevuto lo champagne servito dal suo ospite e di aver scoperto in seguito di essere stata drogata con MDMA. Durante il processo, l'ex senatore ha ammesso di aver servito la bevanda con aggiunta di droga, sostenendo che si fosse trattato di un incidente, ma la corte ha ritenuto questa versione poco plausibile, in particolare a causa degli indizi incriminanti trovati sul suo telefono prima dell'incidente.

Guerriau si è dimesso dal suo seggio al Senato nell'ottobre 2025, dopo l'avvio dell'indagine. A seguito del verdetto, la difesa ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso, il che dovrebbe sospendere l'esecuzione della sentenza durante il processo di appello.