Crans-Montana, l'inchiesta si allarga: chi è il quarto indagato

Un quarto indagato nell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana in Svizzera, dove il locale Le Constellation è andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone. Si tratta di Christophe Balet, l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica, che così si aggiunge agli altri tre già iscritti nel registro degli indagati, ovvero i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar in cui è scoppiato il rogo, e l'ex funzionario del comune Ken Jacquemond. Stando a quanto riferito dai media francofoni, il nuovo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.

Balet è il funzionario comunale che due giorni dopo la tragedia ha trasmesso agli investigatori la documentazione urbanistica e amministrativa relativa al Le Constellation. Jacquemond, ex funzionario di Crans e oggi al comune di Val d'Illiez, sarà interrogato invece il 9 febbraio. Al centro degli interrogatori ci saranno probabilmente i mancati controlli comunali nelle strutture della zona, tra cui il locale dei Moretti, dal 2020 a oggi, dunque per cinque anni.