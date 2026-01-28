Crans-Montana, c'è un nuovo indagato nell'inchiesta: ecco chi è

Un nuovo indagato nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, dove il locale Le Constellation è andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana. La Procura di Sion lo avrebbe messo sotto indagine insieme ai proprietari del bar in cui è scoppiato il rogo, i coniugi Jacques e Jessica Moretti. Lo riferisce la televisione Svizzera Rts, riportando la conferma del suo avvocato, David Aïoutz.

L'uomo sarebbe coinvolto nell'inchiesta per via dei mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni. Il suo interrogatorio è in programma lunedì 9 febbraio. Se le accuse nei suoi confronti non sono ancora note, sui Moretti invece pendono le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi.