Jacques Moretti, nuove ombre: "Garanzie dubbie", il prestito da 1 milione bloccato

di
giovedì 29 gennaio 2026
giovedì 29 gennaio 2026

2' di lettura

Una banca francese bloccò il prestito da un milione di euro a Jacques Moretti per una casa a Parigi e una villa in Corsica a causa di garanzie dubbie. Era il 2021. Lui e la moglie, Jessica Moretti, sono oggi noti per essere i proprietari del Le Constellation, il locale di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, di cui molti minorenni. La controversia, che emerge oggi mentre gli investigatori cercano di far luce sulla strage, era con una importante banca francese, il Crédit Lyonnais, che nel 2021 avrebbe inserito i coniugi nella lista nera.

Secondo quanto trapelato, la coppia sarebbe in possesso di un vero e proprio impero immobiliare tra Svizzera e Francia. In Svizzera, in particolare, i Moretti sarebbero i proprietari di uno chalet bifamiliare a Lens, la loro residenza principale, oltre che dell'edificio che ospita il bar Le Constellation, di un appartamento al piano superiore e dei ristoranti Le Senso e Le Vieux Chalet. A gravare su tutti questi immobili, però, come si legge sul Messaggero, ci sarebbero delle ipoteche. In Francia, invece, la coppia avrebbe una casa di famiglia a Solenzara e un appartamento a Cannes, affittati su Airbnb. Anche in questo caso ci sarebbero di mezzo dei debiti. E non è tutto, perché i Moretti avrebbero in loro possesso anche un'importante collezione di auto di lusso. Veicoli che, secondo il quotidiano Le Parisien, sarebbero stati intestati alle loro aziende e finanziati con il leasing.

Crans-Montana, gli svizzeri sfottono l'ambasciatore italiano: "Mangiati l'amatriciana"

«Se l’ambasciatore italiano deve restare a Roma, per me può stare a mangiare l’amatriciana anco...

E oggi ecco un'altra indiscrezione riportata da Le Canard enchaîné, noto settimanale satirico francese, secondo cui una delle più grandi banche del Paese, il Crédit Lyonnais, aveva smesso di prestare denaro alla coppia. I fatti risalirebbero al marzo 2021, quando ci sarebbero stati dei ritardi nei pagamenti. Cosa che avrebbe spinto la banca a valutare ancora più attentamente le garanzie fornite dai Moretti per prestiti per un totale di oltre 1,1 milioni di euro. Prestiti che sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di un appartamento a Parigi nel 2015, di una villa in Corsica nel 2018 e per la ristrutturazione della villa nel 2019. Sospettando strane manovre da parte della coppia, il Crédit Lyonnais avrebbe quindi deciso di richiedere la restituzione dei prestiti. 

Crans-Montana, sospetto sulle indagini: "Comanda una cricca"

Sul rogo di Crans-Montana, costato la vita a 40 persone e con 116 feriti, cala un’ombra sempre più fitta. A...
