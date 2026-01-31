Principe Andrea, la foto agghiaccianti: una donna distesa sul pavimento. E lui...

All’interno dei nuovi fascicoli compaiono immagini che sembrano raffigurare principe Andrea accovacciato sopra una donna distesa sul pavimento . Le fotografie non riportano indicazioni su luogo e data, ma hanno immediatamente riportato sotto i riflettori il rapporto tra il principe e Jeffrey Epstein, già ampiamente documentato da email, inviti ufficiali e incontri avvenuti anche dopo la condanna del finanziere per reati sessuali.

Si tratta di una tranche enorme: circa tre milioni di pagine , oltre 2.000 video e 180mila fotografie, diffuse settimane dopo la scadenza fissata per la desecretazione completa. Il materiale, accessibile solo ai maggiorenni, è stato sottoposto a pesanti censure per proteggere le vittime e non compromettere indagini ancora aperte.

Foto disturbanti che ritraggono il principe Andrea in una posizione compromettente riaccendono le polemiche sui suoi legami con Jeffrey Epstein . Le immagini fanno parte della nuova e mastodontica pubblicazione di documenti sul caso dell’ex finanziere statunitense, morto in carcere nel 2019, resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Secondo quanto emerge dalle carte, Andrea avrebbe assicurato a Epstein “molta privacy” durante una visita a Londra nel 2010, arrivando a invitarlo a Buckingham Palace. Il principe ha sempre respinto ogni accusa di comportamento illecito, ma la quantità e la natura dei documenti pubblicati continuano ad alimentare dubbi e interrogativi sul suo ruolo.

I file citano anche figure come Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates, ma senza che emergano nuovi elementi diretti a loro carico. I riferimenti, tuttavia, contribuiscono a delineare il contesto di relazioni potenti che ruotava attorno a Epstein, mentre l’attenzione resta concentrata soprattutto sulla posizione del principe Andrea.

Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che milioni di pagine non sono state pubblicate perché contenenti materiale illegale o dati sensibili. Come chiarito dal vice procuratore generale Todd Blanche: "Abbiamo oscurato le foto di tutte le donne, tranne quelle di Ghislaine Maxwell, ma non i volti degli uomini".

Una scelta che non ha spento le polemiche. Il sospetto che parte dei file resti ancora segreta continua a serpeggiare, mentre le nuove rivelazioni mantengono alta la pressione su Andrea e sul suo passato rapporto con Epstein, una vicenda che, a distanza di anni, continua a proiettare ombre sempre più inquietanti.