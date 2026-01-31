Principe Andrea, la foto agghiaccianti: una donna distesa sul pavimento. E lui...

Foto disturbanti che ritraggono il principe Andrea in una posizione compromettente riaccendono le polemiche sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Le immagini fanno parte della nuova e mastodontica pubblicazione di documenti sul caso dell’ex finanziere statunitense, morto in carcere nel 2019, resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Si tratta di una tranche enorme: circa tre milioni di pagine, oltre 2.000 video e 180mila fotografie, diffuse settimane dopo la scadenza fissata per la desecretazione completa. Il materiale, accessibile solo ai maggiorenni, è stato sottoposto a pesanti censure per proteggere le vittime e non compromettere indagini ancora aperte.
All’interno dei nuovi fascicoli compaiono immagini che sembrano raffigurare principe Andrea accovacciato sopra una donna distesa sul pavimento. Le fotografie non riportano indicazioni su luogo e data, ma hanno immediatamente riportato sotto i riflettori il rapporto tra il principe e Jeffrey Epstein, già ampiamente documentato da email, inviti ufficiali e incontri avvenuti anche dopo la condanna del finanziere per reati sessuali.
Secondo quanto emerge dalle carte, Andrea avrebbe assicurato a Epstein “molta privacy” durante una visita a Londra nel 2010, arrivando a invitarlo a Buckingham Palace. Il principe ha sempre respinto ogni accusa di comportamento illecito, ma la quantità e la natura dei documenti pubblicati continuano ad alimentare dubbi e interrogativi sul suo ruolo.
I file citano anche figure come Donald Trump, Elon Musk e Bill Gates, ma senza che emergano nuovi elementi diretti a loro carico. I riferimenti, tuttavia, contribuiscono a delineare il contesto di relazioni potenti che ruotava attorno a Epstein, mentre l’attenzione resta concentrata soprattutto sulla posizione del principe Andrea.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che milioni di pagine non sono state pubblicate perché contenenti materiale illegale o dati sensibili. Come chiarito dal vice procuratore generale Todd Blanche: "Abbiamo oscurato le foto di tutte le donne, tranne quelle di Ghislaine Maxwell, ma non i volti degli uomini".
Una scelta che non ha spento le polemiche. Il sospetto che parte dei file resti ancora segreta continua a serpeggiare, mentre le nuove rivelazioni mantengono alta la pressione su Andrea e sul suo passato rapporto con Epstein, una vicenda che, a distanza di anni, continua a proiettare ombre sempre più inquietanti.