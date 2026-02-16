Epstein, "ceniamo con questa putt***": altre foto clamorose

L'ex principe Andrea sempre più coinvolto nello scandalo Epstein. Il membro della famiglia reale inglese era un grande amico del miliardario morto suicida in carcere. E da quando sono stati pubblicati i suoi files - dal dipartimento di giustizia Usa -, anche il pubblico ha potuto conoscere la natura del loro rapporto. In particolare sono state rese noto delle foto che ritraggono l'ex duca di York durante un suo viaggio in Cina con varie modelle. In quel periodo, Andrea era in missione in quanto inviato commerciale di Londra. Come ha svelato il Times, in quelle "missioni" l'ex principe avrebbe permesso a Epstein di organizzare incontri per suo conto mentre era nell'esercizio della pubblica funzione.

Le foto sono state scattate da David Stern, un insiders della famiglia reale e faccendiere del duca. E poi sono state inviate a Jeffrey Epstein. Così si alimenta il sospetto che il miliardario conservasse dei dossier su Andrea per poterlo ricattare in futuro. In una mail, Stern aveva inviato a Epstein un link a foto dell'attrice cinese Miya Muqi con Andrea, scrivendo: "Domenica ceniamo a Pechino con questa p", dove "p" è un insulto. In un'altra foto si vede l'ex principe seduto su una zattera di bambù con una giovane donna. Ricordiamo, però, che al momento non c'è alcuna prova di possibili abusi commessi da Epstein o Andrea nei confronti di queste donne.