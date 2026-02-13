Jeffrey Epstein, spedizioni FedEx dopo la sua morte: complottisti scatenati

Il complottismo dilaga nell’affare Epstein è ora ci sarebbe anche un fantasma del pedofilo che avrebbe continuato a spedire pacchi dopo la sua morte. Non è un racconto di fantasia. L’account FedEx intestato al finanziere, infatti, è rimasto attivo fino all’estate 2024, cinque anni dopo la sua morte al Metropolitan Correctional Center di New York. A scoprirlo è la testata investigativa irlandese The Ditch che, rovistando tra tre milioni di file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa, ha trovato la password non oscurata e ancora valida. Dentro di tutto: spedizioni, indirizzi, contatti. Un’agenda che non smette di parlare.

Tra i destinatari compaiono Ghislaine Maxwell, il sodale Jean-Luc Brunel e il miliardario Les Wexner. Scrive il The Ditch: “Brunel (che volò almeno 24 volte sul Lolita Express) ha sempre negato ogni coinvolgimento illecito, nonostante sia accusato di aver reclutato, trasportato e fornito a Epstein ragazze e minori. Alcune testimonianze parlano di oltre 1.000 ragazze, ma questo numero non è stato provato in tribunale”.

E nell’elenco spunta anche l’ex tenente colonnello israeliano Danny Grossman, consulente strategico con clienti come Alan Dershowitz, storico difensore di Epstein. Intanto i pacchi viaggiano: il 20 maggio 2024 una spedizione parte dalla Gulfstream Aerospace in Georgia verso Plan D LLC, la società creata da Epstein per gestire il suo jet privato, il Gulfstream G550 poi utilizzato da Donald Trump durante la campagna per le presidenziali Usa 2024.

Un’altra consegna vola in Florida, a West Palm Beach. Sempre The Ditch segnala che il documento con la password è stato eliminato. Ma l’effetto domino è globale. The Sun rivela che il principe Andrea avrebbe ricevuto 12 milioni di sterline per chiudere l’accordo con Virginia Giuffre. “Ha ingannato la famiglia”, accusano fonti vicine alla Corona che rivelano anche che “la regina era straziata”.

