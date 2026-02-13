Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jeffrey Epstein, spedizioni FedEx dopo la sua morte: complottisti scatenati

di Roberto Tortoravenerdì 13 febbraio 2026
Jeffrey Epstein, spedizioni FedEx dopo la sua morte: complottisti scatenati

2' di lettura

Il complottismo dilaga nell’affare Epstein è ora ci sarebbe anche un fantasma del pedofilo che avrebbe continuato a spedire pacchi dopo la sua morte. Non è un racconto di fantasia. L’account FedEx intestato al finanziere, infatti, è rimasto attivo fino all’estate 2024, cinque anni dopo la sua morte al Metropolitan Correctional Center di New York.

A scoprirlo è la testata investigativa irlandese The Ditch che, rovistando tra tre milioni di file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa, ha trovato la password non oscurata e ancora valida. Dentro di tutto: spedizioni, indirizzi, contatti. Un’agenda che non smette di parlare.

Jeffrey Epstein, la bimba di 9 anni e l'alto esponente del governo

Negli Epstein files ci sarebbero sei nomi di uomini "censurati", quello di un attuale alto esponente di govern...

Tra i destinatari compaiono Ghislaine Maxwell, il sodale Jean-Luc Brunel e il miliardario Les Wexner. Scrive il The Ditch: “Brunel (che volò almeno 24 volte sul Lolita Express) ha sempre negato ogni coinvolgimento illecito, nonostante sia accusato di aver reclutato, trasportato e fornito a Epstein ragazze e minori. Alcune testimonianze parlano di oltre 1.000 ragazze, ma questo numero non è stato provato in tribunale”.

Epstein e il video delle torture: "Mi è piaciuto". Chi lo ha inviato, crolla tutto

Il sultano Ahmed bin Sulayem, uomo d'affari degli Emirati, ha ricevuto da Jeffrey Epstein una email in cui il pedofi...

E nell’elenco spunta anche l’ex tenente colonnello israeliano Danny Grossman, consulente strategico con clienti come Alan Dershowitz, storico difensore di Epstein. Intanto i pacchi viaggiano: il 20 maggio 2024 una spedizione parte dalla Gulfstream Aerospace in Georgia verso Plan D LLC, la società creata da Epstein per gestire il suo jet privato, il Gulfstream G550 poi utilizzato da Donald Trump durante la campagna per le presidenziali Usa 2024.

Epstein, spunta il nome di Maddie McCann: la testimonianza choc

C’è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo, dur...

Un’altra consegna vola in Florida, a West Palm Beach. Sempre The Ditch segnala che il documento con la password è stato eliminato. Ma l’effetto domino è globale. The Sun rivela che il principe Andrea avrebbe ricevuto 12 milioni di sterline per chiudere l’accordo con Virginia Giuffre. “Ha ingannato la famiglia”, accusano fonti vicine alla Corona che rivelano anche che “la regina era straziata”.

Epstein, due ragazze morte dopo l'incontro: il Vip finito sotto accusa

Ombre sempre più fitte attorno allo scandalo Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano condannato pe...

Intanto si dimette Sir Chris Wormald e in Norvegia l’ex premier Thorbjorn Jagland finisce sotto indagine. Altro che suicidio archiviato: "l’ombra di Epstein è più lunga che mai”. Re Carlo III e Buckingham Palace, infine, hanno annunciato che sono pronti a collaborare con la polizia per quanto riguarda le indagini che vedrebbero coinvolto l'ex-principe Andrea.

tag
jeffrey epstein
fedex
principe andrea

Nel mirino Chi è Lesley Groff, la segretaria di Epstein: le voci sul segreto che custodisce

A volte ritornano Jeffrey Epstein, il complotto di Di Battista: "Un pedofilo al soldo del Mossad"

I files nel mirino Rula Jebreal, per 24 volte nell'archivio di Epstein: cosa emerge

ti potrebbero interessare

Francia, attivista di destra pestato a morte dagli antifa: aveva solo 23 anni

Francia, attivista di destra pestato a morte dagli antifa: aveva solo 23 anni

Redazione
Friederich Merz sferza l'Europa: "La Nato non è più scontata. La libertà è in pericolo"

Friederich Merz sferza l'Europa: "La Nato non è più scontata. La libertà è in pericolo"

Chi è Lesley Groff, la segretaria di Epstein: le voci sul segreto che custodisce

Chi è Lesley Groff, la segretaria di Epstein: le voci sul segreto che custodisce

Redazione
Milano-Cortina, il NYT insulta la città: "Come ammazzano i clochard"

Milano-Cortina, il NYT insulta la città: "Come ammazzano i clochard"

Giorgia Petani