Epstein, bomba su Sarah Ferguson: "Rientra da un weekend di sesso"

Lo scandalo Epstein travolge i reali. Dai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia Usa, spuntano i nomi del principe Andrea e dell'ex moglie Sarah Ferguson, ma anche quelli delle figlie Beatrice ed Eugenie. Lo scorso anno il portavoce di Ferguson aveva assicurato che l'ex duchessa aveva troncato i legami con Epstein non appena emerse la gravità delle accuse. I file, però, forniscono un'altra versione: la donna continuò i contatti e lo raggiunse a Miami cinque giorni dopo la sua scarcerazione nel 2009, al termine di una condanna per prostituzione minorile del 2008, di cui aveva scontato 13 mesi su 18.

All'epoca Beatrice aveva 20 anni ed Eugenie 19. Madre e figlie presero parte a un pranzo con il finanziere il 27 luglio. In un'email, Epstein chiese a Ferguson dove fosse; lei rispose un'ora e mezza dopo: "Sono a Miami, arrivo da te per le 12:30. Ci saremo io, Beatrice ed Eugenie". Un mese dopo Ferguson scrisse a Epstein di quante proposte e opportunità avesse ricevuto per le sue attività: "Dopo il pranzo con te, in una settimana l'energia è schizzata alle stelle. Non mi ero mai sentita così colpita dalla gentilezza di un amico, soprattutto per il complimento che hai fatto alle mie ragazze. Grazie Jeffrey, sei il fratello che ho sempre sognato". Nel 2010, i toni non erano da meno: "Sei un mito, amore mio. Non ho parole per la tua generosità. Sono al tuo servizio, dimmi pure".