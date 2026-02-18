Gli svizzeri anti Israele e l'oro nazista nei caveau

Si può capire che non sia elettrizzante per un telecronista commentare la prestazione della squadra israeliana nella gara di Bob a 2 dei Giochi Olimpici: Adam Edelman e Meachem Chen si sono piazzati ventiseiesimi su ventisei equipaggi in competizione. Ma questo non giustifica quanto accaduto alla Tv della Svizzera Francese (Rtf), con il giornalista sportivo Stefan Renna che, invece di descrivere la discesa, si è prodotto in un editoriale antisemita. Il mezzobusto elvetico ha prima parlato di genocidio a Gaza, giustificandosi con il fatto che il termine è stato usato da una commissione d’inchiesta dell’Onu, ma lì ci lavora pure Francesca Albanese, quindi la definizione non fa legge. Poi si è eretto a giudice internazionale, sostenendo che il Comitato Olimpico avrebbe potuto (e secondo lui dovuto) escludere Edelman dalle gare perché l’atleta si è definito «sionista fino al midollo» e ha affermato che la reazione di Bibi Netanyahu al massacro del 7 ottobre «è la guerra moralmente più giusta della storia».

Ha concluso poi la denigrazione dell’atleta in pista ricordando che in passato egli si era scagliato contro uno slogan Free Palestine.

Risultato? La Svizzera ha fatto quello che non le è riuscito a Crans Montana, ha nascosto tutta la polvere sul tappeto e chi si è visto, si è visto. Il video è stato rimosso dal sito di Rtf perché il commento non era sportivo e diffidato Renna dal fare ulteriori commenti. Le proteste però di Israele e degli Stati Uniti sono cadute nel nulla, con la complicità del Comitato Olimpico che si è lavato le mani della questione, sostenendo che ogni responsabilità, e quindi ogni provvedimento, era in capo alla Confederazione, il che equivale a spegnere la questione. Ne consegue che per il Cio un atleta non può gareggiare con le foto dei colleghi morti nella guerra in Ucraina sul casco ma gli sportivi israeliani possono essere dileggiati perché sostengono politicamente il proprio Stato. Meglio non approfondire più di tanto sulla giustizia svizzera, dolce con i suoi, severissima con gli altri, come ricorda la vicenda del calciatore Stefano Eranio. Nel commentare uno svarione difensivo nel corso di una partita di Champions League, l’ex centrocampista azzurro aveva detto che «i giocatori di colore sono forti fisicamente ma in fase difensiva spesso sbagliano perché non sono concentrati». Una frasaccia che gli costò il licenziamento su due piedi, malgrado le scuse fatte prontamente. Ennesima prova dei due pesi e delle due misure, una per i cittadini e l’altra per gli stranieri, la legge che Berna non infrange mai.