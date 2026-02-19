Principe Andrea arrestato, lo sfregio del poliziotto: come lo chiama

Secondo quanto appreso dalla Bbc e da altri media britannici, Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein.

"Nell'ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia". È quanto si legge in una dichiarazione della polizia del Regno Unito Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine su questa accusa di cattiva condotta nell'esercizio della funzione pubblica. È importante proteggere l'integrità e l'obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno".