Principe Andrea, Re Carlo lo scarica: "Ciò che ora ne deve seguire"

"La giustizia faccia il suo corso". Così re Caro III ha commentato seccamente la notizia dell'arresto di suo fratello, l'ex principe Andrea sospettato dalla polizia britannica di aver condiviso a suo tempo informazioni riservate con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein nella ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.
"Ho appreso con la più profonda preoccupazione - si legge in un comunicato dai toni fermi, diffuso in tempi insolitamente rapidi da Buckingham Palace di fronte a una situazione tanto imbarazzante per la monarchia - le notizie riguardanti Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica". "Ciò che ora ne deve seguire - prosegue il sovrano - è un approfondito, equo ed appropriato processo investigativo condotto nei modi dovuti e dalle autorità legittime. In relazione a questo, come ho già detto in precedenza, esse hanno il nostro sincero sostegno e la nostra cooperazione". "Lasciatemi essere chiaro: la legge deve fare il suo corso", puntualizza poi Carlo III, non senza sottolineare come le indagini siano in corso e come quindi "non sia giusto" da parte sua "fare ulteriori commenti al riguardo".
Il monarca conclude ribadendo il suo impegno e quello "della mia famiglia" a "continuare a svolgere il nostro dovere e a garantire il servizio" dell'istituzione monarchica verso il popolo britannico. Il messaggio è firmato "Charles R." (dall'iniziale della parola Rex, re in latino). I media da parte loro riferiscono di un'agenda ufficiale da "business as usual" per i membri attivi di casa Windsor, al momento; evocando tuttavia inevitabili riflessi e ombre d'imbarazzo rispetto a possibili appuntamenti pubblici prossimi venturi.