Jeffrey Epstein? "Scavare nei terreni della villa, ci sono i cadaveri di 2 ragazze"

"Da qualche parte, sulle colline intorno al Zorro Ranch, vennero sepolte due ragazze straniere per ordine di Jeffrey e Madam G (Ghislaine Maxwell, braccio destro di Epstein, ndr)": agghiacciante quanto emerge dagli Epstein files, ben tre milioni di materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano qualche settimana fa. Un documento in particolare, che parla di due cadaveri, ha spinto i legislatori e le autorità del New Mexico ad aprire un’indagine.

"Morirono entrambe per strangolamento durante un rapporto sessuale violento e fetish", si legge ancora nel documento. Un riferimento a fatti presumibilmente avvenuti nel ranch del finanziere pedofilo a 50 chilometri da Santa Fe, uno dei posti dove il miliardario portava le sue vittime. Le accuse sono contenute in una mail inviata nel 2019 a Eddy Aragon, conduttore di un programma radiofonico locale, da una persona che sosteneva di aver lavorato nel ranch. "Edward, questa è una cosa delicata, quindi sarà la mia prima e ultima email, a tua discrezione - si legge -. Puoi scegliere di accettarla o cestinarla, ma proviene da una persona che è stata lì e ha visto tutto, ex membro dello staff dello Zorro Ranch". A seguire alcuni link di video: "Il materiale che vedi è stato preso da casa di Epstein come mia assicurazione in caso di future controversie. Non farmi nessuna domanda". Alla fine del messaggio una richiesta di bitcoin: "Si prega di disporre entro le 6 di oggi, giovedì 22/11/19, all’indirizzo del portafoglio BTC".