"Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell": parla il supertestimone

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane sul possibile legame tra la scomparsa di Maddie McCann e il giro di Jeffrey Epstein, dagli Stati Uniti emerge ora anche un "supertestimone". Nei tre milioni di pagine degli Epstein files desecretati dal Dipartimento di Giustizia compare infatti un riferimento alla bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo e mai più ritrovata. Un avvistamento del 2009, segnalato all’Fbi, riaccende interrogativi mai sopiti.
Secondo i documenti, l’uomo avrebbe raccontato agli investigatori di aver visto in strada, in una città mai resa nota, una donna molto somigliante a Ghislaine Maxwell, collaboratrice del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Con lei ci sarebbe stata una bambina che ricordava Maddie. Il testimone riferisce di aver camminato dietro di loro, notando che la piccola si voltava più volte e teneva la mano vicino all’occhio destro, un dettaglio che lo colpì.
Solo anni dopo, esploso il caso Epstein e riconosciuto il volto della Maxwell sui giornali, l’uomo decise di formalizzare la segnalazione. Oggi quella dichiarazione è tra le carte rese pubbliche. Tuttavia, per l’Fbi e per le autorità britanniche, il racconto è stato giudicato "inaffidabile" e non sufficiente per ulteriori sviluppi investigativi.
Di seguito, vi riportiamo la testimonianza integrale:
"Nel settembre 2009 vivevo in [...]. Sono andato al negozio lungo la strada. Era domenica ed era molto tranquillo. Ho svoltato dalla mia strada sulla via principale e mi sono ritrovato a camminare dietro una donna e una bambina. C’era anche un uomo di mezza età con loro, ma camminava molto più avanti. Quando mi sono avvicinato alla bambina ho notato che somigliava a Madeline McCann. La donna cercava di farla camminare più in fretta e sembrava agitata per la mia presenza. La bambina teneva la mano sull’occhio destro per tutto il tempo mentre camminavamo. Continuava a voltarsi per guardarmi. Dopo un po’ ho cambiato strada. Ho segnalato l’avvistamento sul sito web perché mi era sembrato strano. Non ci ho più pensato per anni finché non ho visto un post su Facebook riguardo Ghislaine Maxwell e la teoria che fosse stata lei a portare via Madeline McCann. La donna che ho visto somigliava molto a Ghislaine Maxwell. Ho segnalato l’avvistamento alla polizia, ma ho pensato di riferirlo anche a voi."