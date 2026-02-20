Vita di Andrea il Mandrillo: da bambino viziato a duca vizioso (e borioso)

Il fratello gli ha tolto quel che restava della sua dignità: i titoli e la casa. Ieri, giorno del suo 66esimo compleanno, spogliato di tutto e senza più la protezione della madre sul trono, è stato arrestato nella sua nuova abitazione nel Norfolk. Rilasciato poi in serata, da punto a punto, si è reso protagonista di tutto l’arcobaleno degli scandali possibili, un irresponsabile seriale che, mai quanto adesso, rischia di mettere seriamente in pericolo la stabilità della corona. Si raccontata, da sempre, che sia stato il figlio prediletto della regina e quello che ha rappresentato con l’orgoglio della storia e l’arroganza dello status il ruolo che la nascita gli aveva assegnato.

Ad Andrea Mountbatten-Windsor, confinato nella sua nuova casa di Sandringham, nel Norfolk, ieri mattina gli auguri di buon compleanno sono arrivati insieme con una manciata di auto scure, anonime, che hanno varcato i cancelli della tenuta reale in fila indiana. «Cosa sta succedendo?», si sono domandati i fotografi appostati al di fuori. L’ex principe era stato avvisato con qualche ora d’anticipo: «Ti arresteranno». Nato il 19 febbraio 1960 a Buckingham Palace, Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, figlio di Elisabetta II era Sua Altezza reale, principe, in linea di successione al trono del Regno Unito, fino a 2 mesi fa, quando un’altra tranche degli Epstein files e altre rivelazioni di Virginia Roberts Giuffre, pubblicate nel suo libro postumo, avevano compromesso ancora di più la posizione di Andrea legato a Epstein da un’imbarazzante amicizia.

Era stato un bambino con le pretese di un piccolo despota, difficile da far socializzare con i suoi selezionati coetanei e quando, per metterlo a contatto con la realtà, i suoi genitori pensarono di arruolarlo con gli scout l’idea si rivelò un totale fallimento, a partire dalla decisione che fossero gli scout ad andare a Palazzo. Il ritornello «lo dico a mia mamma» era la sua risposta ad ogni rimprovero. L’insofferenza al fratello maggiore, Carlo, era cosa nota. Tuttavia più Andrea cresceva, più la stampa enfatizzava il suo personaggio negativo: uno Spare che si era rivelato una miniera d’oro per la stampa. Ma adesso che sono lontani i tempi in cui il Paese celebrava l’eroe di guerra delle Falkland e le imprese del principe playboy, Randy Andy, Andy il mandrillo, a cominciare dalla scandalosa relazione con la pornostar Koo Star, è rimasto il guscio vuoto di un principe Travicello. Arrogante e irresponsabile.

Il royal wedding con Sarah Ferguson nell’86 aveva portato una ventata di entusiasmo sul casato dei Windsor, appesantito dalle voci della crisi matrimoniale dei principi del Galles. In realtà l’incontro di Andrea con Sarah segnò l’inizio di una serie di decisioni sbagliate che hanno portato fino all’amicizia con Jeffrey Epstein, il finanziere già arrestato nel 2008 per traffico sessuale di minori. Le polemiche per gli eccessivi viaggi a spese dei contribuenti che valsero ad Andrea il soprannome di Air Miles Andrew, oi racconti delle cameriere sulle sue pretese di avere i peluche schierati in perfetto ordine sul suo letto, erano nulla a confronto delle accuse per molestie sessuali arrivate da Virginia Roberts Giuffre, una delle vittime del finanziere pedofilo, quando era ancora minorenne.

È stata una caduta lenta quella di Andrea, avvitata intorno ad Epstein e alle sue frequentazioni, che nell’arco di 15 anni hanno trascinato il principe dal paradiso reale all’inferno dei tanti.

Per la presunzione di essere intoccabile e contro il parere dello suo staff nel 2019, con l’intervista rilasciata a Newsnight della BBC firmò la sua prima condanna, arrivata da Palazzo. Negava le affermazioni della Roberts e non mostrava alcuna empatia verso le vittime di Epstein. Poi nel 2022 con lo spettro dell’apertura del processo civile intentato dalla Roberts in America, nell’anno delle celebrazioni del Giubileo di Platino di Elisabetta II, l’ultimo traguardo della regina delle regine, Buckingham Palace gli impose un passo indietro dalla vita pubblica. Ma la diffusione degli Epstein files hanno compromesso ancora di più la posizione di Andrea e Sarah, una coppia diventata tossica perfino per il gossip. Le smodate ambizioni economiche avevano coinvolto la ex duchessa di York in numerosi scandali, capace di vendere l’accesso a membri della famiglia reale dietro cospicua ricompensa in pounds.

Anche Andrea non è stato da meno, come ha ricorda un vice ambasciatore in Bahrain, secondo il quale durante la sua missione nel paese, all’epoca in cui era rappresentante al commercio per il Regno Unito, il figlio di Elisabetta II avrebbe rifiutato di soggiornare in ambasciata preferendo la royal suite del miglior hotel. E così fu. Scese al Ritz Carlton con valletto al seguito e ferro da stiro personale perché «nessuno sa stirare i pantaloni di Sua Altezza bene come lo so fare io».

Tutto finito. Implacabile il comunicato della Polizia del Norfolk: «Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del

Norfolk con l’accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia». Adesso c’è «l’uomo» Andrea, nessun fratello del re, il quale si è affrettato a dire «la legge faccia il suo corso». La capacità di Andrea di aver gettato al vento una vita di privilegi è pari soltanto alla sua incapacità di rendersene conto. Perfino l’ultima umiliazione di ieri sembra solo il preludio della prossima.