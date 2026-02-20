Usa, la Corte Suprema cancella con "effetto immediato" i dazi di Donald Trump: cosa può accadere

Un siluro contro Donald Trump e la sua amministrazione, una decisione destinata a terremotare - ulteriormente - i rapporti tra Casa Bianca e Congresso e ad aprire uno scontro profondo tra poteri negli Stati Uniti. Con una maggioranza netta – sei voti contro tre – la Corte Suprema ha bocciato i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti nel giorno da lui stesso ribattezzato “Liberation Day”. Secondo la Suprema Corte i dazi non potevano essere giustificati sulla base dell’International Emergency Powers Act. La sentenza ha effetto immediato: la gabella decade.

La sentenza rappresenta un passaggio chiave nel braccio di ferro sui limiti dell’autorità presidenziale in materia economica e commerciale. I giudici hanno chiarito che la legge invocata da Trump – approvata negli anni Settanta per circoscrivere i poteri del presidente dopo gli interventi straordinari adottati durante la crisi monetaria seguita al crollo del sistema di Bretton Woods – non conferisce un potere generalizzato di imporre dazi. Insomma, per i supremi giudici Trump non aveva il potere per prendere tale decisione.