Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Lione, gli antifa minacciano Yona Faedda: "Veniamo a trovarvi a casa"

venerdì 20 febbraio 2026
Lione, gli antifa minacciano Yona Faedda: "Veniamo a trovarvi a casa"

2' di lettura

Non c'è limite agli orrori degli antifa francesi. Nel pieno dello sgomento per la barbara uccisione di Quentin Deranque, l'attivista di destra massacrato a calci e pugni in strada a Lione da un manipolo di membri della Jeune Garde Antifasciste

La giovane Yona Faedda, una esponente del collettivo nazionalista femminista Nemesis che era finito nel mirino dell'estrema sinistra e che Deranque, secondo le ricostruzioni, aveva intenzione di "scortare" in occasione di una manifestazione di protesta contro la conferenza di Rima Hassan, eurodeputata de La France Insoumise, all'università Sciences Po di Lione, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la telefonata di minacce ricevuta da sua padre. Dall'altro lato della cornetta una voce li avverte: "Bene, voi abitate a Besançon", per poi pronunciare l'indirizzo esatto della loro abitazione. Quindi, ecco l'intimidazione: "Avete anche una figlia che si chiama Yona? Sono qua vicino a Lione e potrei venire. Bene, verrò a farvi visita". Non c'è nulla di amichevole in questa promessa. 

La situazione in Francia e a Lione in particolare è incandescente. Il ministro dell'Intero Laurent Nunez ha annunciato che non verrà vietata la marcia prevista per domani in città in ricordo di Quentin. "Non chiedo il divieto", ha detto Nunez all'emittente radiofonica Rtl, spiegando che la marcia "sarà inquadrata per evitare disordini per l'ordine pubblico". Secondo fonti della polizia citate dall'emittente televisiva BfmTv, sono attese tra due-tremila persone, che sfileranno a partire dalle 15. 

Tra questi sono attesi molti militanti di gruppi appartenenti all'estrema destra, provenienti anche dall'estero. L'iniziativa è stata indetta dal gruppo antiabortista Generation Pro Vie. Le autorità temono disordini a causa di una contro manifestazione organizzata da formazioni di estrema sinistra e antifasciste. Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha chiesto ai dirigenti del partito di non recarsi alla marcia per il militante ucciso a causa del rischio di disordini. 

tag
nemesis
quentin deranque
jeune garde antifasciste
antifa
francia
lione
yona faedda

I crimini degli antifascisti Da Ramelli a Quentin, la sinistra si assolve

Minacce al leader di Avs Quentin, Angelo Bonelli chiede di abbassare i toni? Ma li rialza subito lui...

L'editoriale Emmanuel Macron, quando il Re Sole diventa re sòla

ti potrebbero interessare

Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"

Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"

Epstein, "Sarah Ferguson sparita": dove l'hanno avvistata, viene giù tutto

Epstein, "Sarah Ferguson sparita": dove l'hanno avvistata, viene giù tutto

Usa, la Corte Suprema cancella con "effetto immediato" i dazi di Donald Trump: cosa può accadere

Usa, la Corte Suprema cancella con "effetto immediato" i dazi di Donald Trump: cosa può accadere

Iran, Donald Trump: "Sto valutando un attacco"

Iran, Donald Trump: "Sto valutando un attacco"