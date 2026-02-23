Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Donald Trump prepara la successione: clamoroso, cosa succede negli Usa

di
Libero logo
lunedì 23 febbraio 2026
Donald Trump prepara la successione: clamoroso, cosa succede negli Usa

2' di lettura

Meglio JD Vance o Marco Rubio per il post Donald Trump? Secondo Axios, il presidente degli Stati uniti starebbe chiedendo ai suoi consiglieri e confidenti se il popolo americano preferirebbe il vicepresidente o il segretario di Stato alla guida del ticket presidenziale repubblicano nel 2028. In un primo momento The Donald avrebbe puntato tutte le sue fiches su Vance. Ma negli ultimi tempi, anche grazie all'operazione Venezuela, ha esaltato sempre di più il lavoro di Rubio. "Vance-Rubio è la coppia ideale del presidente", ha spiegato un suo consigliere, "e per essere chiari, Vance è al vertice". 

L'eredità del tycoon è il chiodo fisso di Donald Trump. Anche perché ieri, domenica 22 febbraio, ci sono stati momenti di tensione a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida. Un uomo armato si è introdotto "senza autorizzazione" nella villa sperando di incontrare il presidente degli Stati Uniti, che però non era presente perché si trovava a Washington. Gli agenti del Secret Service hanno sparato e lo hanno ucciso. "Le uniche parole che gli abbiamo detto sono state 'getta gli oggetti', ovvero la tanica di benzina e il fucile", ha fatto sapere ai giornalisti Ric Bradshaw, sceriffo della contea di Palm Beach. "A quel punto ha posato la tanica e ha alzato il fucile in posizione di tiro".

Donald Trump "dittatore"? Smentiti i tromboni di sinistra

Ennò, un momento, non possiamo passare oltre fischiettando, bisogna pur rammentare nomi e cognomi, bisogna pur st...

Non è la prima volta che qualcuno tenta di assassinare Donald Trump. Basti pensare a quanto accaduto in Pennsylvania, quando un uomo ha sparato con un fucile colpendogli un orecchio. O ancora al settembre dello stesso anno, quando il 59enne Ryan Routh aveva pianificato di ucciderlo in un campo da golf in Florida. 

Mar-a-Lago, tenta di irrompere a casa di Donald Trump: ucciso

Terrore e un morto a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump. Un uomo è stato ucciso dagli agenti del Servizio d...
tag
donald trump
usa

Paragoni azzardati Che tempo che fa, Massimo Giannini e la sparata sul referendum: "Lo dimostra la Suprema Corte"

Mossa a sorpresa e replica stizzita Groenlandia, botta e risposta avvelenato con Trump: "Nave ospedale Usa in arrivo", "No grazie"

Nella residenza di Trump Mar-a-Lago, lo sceriffo: "L'uomo ha alzato il fucile in posizione di tiro"

ti potrebbero interessare

Macron provoca per nascondere i guai economici

Macron provoca per nascondere i guai economici

Fabio Dragoni
Se il corteo è di destra viene bollato come nazi

Se il corteo è di destra viene bollato come nazi

Annalisa Terranova
Messico, ucciso El Mencho: scenario da guerra civile, il colpo che può stravolgere il mondo

Messico, ucciso El Mencho: scenario da guerra civile, il colpo che può stravolgere il mondo

Principe Andrea, "chiudi quella bocca?": rumors inquietanti su Scotland Yard

Principe Andrea, "chiudi quella bocca?": rumors inquietanti su Scotland Yard

Redazione