Donald Trump prepara la successione: clamoroso, cosa succede negli Usa

Meglio JD Vance o Marco Rubio per il post Donald Trump? Secondo Axios, il presidente degli Stati uniti starebbe chiedendo ai suoi consiglieri e confidenti se il popolo americano preferirebbe il vicepresidente o il segretario di Stato alla guida del ticket presidenziale repubblicano nel 2028. In un primo momento The Donald avrebbe puntato tutte le sue fiches su Vance. Ma negli ultimi tempi, anche grazie all'operazione Venezuela, ha esaltato sempre di più il lavoro di Rubio. "Vance-Rubio è la coppia ideale del presidente", ha spiegato un suo consigliere, "e per essere chiari, Vance è al vertice".

L'eredità del tycoon è il chiodo fisso di Donald Trump. Anche perché ieri, domenica 22 febbraio, ci sono stati momenti di tensione a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida. Un uomo armato si è introdotto "senza autorizzazione" nella villa sperando di incontrare il presidente degli Stati Uniti, che però non era presente perché si trovava a Washington. Gli agenti del Secret Service hanno sparato e lo hanno ucciso. "Le uniche parole che gli abbiamo detto sono state 'getta gli oggetti', ovvero la tanica di benzina e il fucile", ha fatto sapere ai giornalisti Ric Bradshaw, sceriffo della contea di Palm Beach. "A quel punto ha posato la tanica e ha alzato il fucile in posizione di tiro".