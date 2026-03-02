Iran, "cambio di regime a Teheran": gira un manuale

Che sarà dell’Iran? A prescindere dai risultati dall’intervento militare deciso da Stati Uniti e Israele ieri in mattinata, da tempo la numerosa comunità iraniana all’estero coltiva il sogno di una rinascita dopo l’opprimente era gestita dai chierici (dal 1979 ad oggi). Oltre 4 milioni di iraniani- in sofferte migrazioni progressive - hanno scelto, o sono stati costretti, ad abbandonare il Paese. La più numerosa comunità vive negli Stati Uniti (oltre un milione e mezzo), poi c’è quella in Canada e in Germania.

Il programma del Centro studi dell’erede al trono, Mohammad Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo, diffonde un sintetico opuscolo in 10 punti per la ricostruzione e il rilancio economico, sociale di libertà per una popolazione di 90 milioni di persone (per circa il 60-70% della popolazione che ha meno di 30 anni), in effetti è già pronto. Il Progetto per il ritorno dell’Iran alla prosperità è condensato in dieci punti essenziali. E si basa principalmente sul dirottamento delle ingenti rimesse economiche provenienti dalla vendita del petrolio dalla spesa monster per la realizzazioni di arsenali nucleari, forniture infinite di armamenti (e finanziamenti), ai soci schierati in prima linea contro il nemico sionista. In tarda sera Pahlavi sui sociale ha sintetizzato che ormai «la Repubblica islamica è effettivamente giunta al termine e sarà presto relegata nella pattumiera della storia».