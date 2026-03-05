Dubai, italiani ricattati dagli hotel: un "pizzo" da migliaia di euro a notte

"Noi stiamo bene. Ma si sente forte il rumore dei missili e dei jet che volano. Proprio l’altro giorno un missile è stato intercettato di fronte alla finestra della nostra camera. Ci troviamo a 30 minuti da Downtown dove ci sono state le esplosione più grandi. Quando è stato attaccato il consolato americano che sta qui a due passi abbiamo sentito davvero di tutto".

A parlare sono Sara T. e Andrea B., due cittadini romani che si trovano a Dubai per una tappa di lavoro. E che vorrebbero fare ritorno in Italia. Ma da quando è scoppiata la guerra in Iran, stanno vivendo un vero e proprio incubo. I due hanno smentito che gli Emirati Arabi stiano coprendo le spese degli stranieri rimasti bloccati nel loro Paese. "Le spese ce le stiamo coprendo da soli. È una voce totalmente inventata ve lo possiamo assicurare", hanno spiegato.