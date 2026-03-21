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Usa, "ho usato il teletrasporto": chi è questo alto funzionario

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sabato 21 marzo 2026
Usa, "ho usato il teletrasporto": chi è questo alto funzionario

1' di lettura

Un cospirazionista di estrema destra, divenuto un alto funzionario della Federal Emergency Management Agency americana, sostiene di aver usato il teletrasporto per andare in un ristorante della catena Waffle House. Lo riporta la Cnn. Gregg Phillips, nominato a dicembre alla guida dell'ufficio di risposta e ripristino della protezione civile americana, ha raccontato in "diversi podcast" di essere stato teletrasportato contro la sua volontà. Una volta la sua auto è stata "sollevata" e trasportata a 65 km, in un fossato nei pressi di una chiesa.

In un altro episodio, Phillips ha raccontato di essere stato teletrasportato a 100 chilometri di distanza, presso un Waffle House a Rome, in Georgia. "Una volta ero con i miei figli e ho detto che volevo andare da Waffle House a prendere qualcosa da mangiare. E sono finito proprio lì, a 100 chilometri dal luogo in cui mi trovavo", ha dichiarato Phillips al podcast 'Onward', dell'attivista di destra Catherine Engelbrecht. Il funzionario ha anche messo in guardia sui rischi del teletrasporto: "Non è affatto divertente. Sai che sta accadendo, ma non puoi farci nulla, ti lasci semplicemente trasportare". In altri podcast, Phillips ha sostenuto che sia il Covid-19 sia il vaccino fossero stati creati per uccidere le persone e che funzionari del Dipartimento per la Sicurezza Interna stessero "pianificando il prossimo attentato" contro Donald Trump.

Qui il video dell'intervento di Phillips

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