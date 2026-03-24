Iran, Gilles Kepel: "La fase Hiroshima si avvicina", l'ombra del dramma nucleare

Altro che guerra lampo. Siamo sull’orlo di qualcosa che assomiglia pericolosamente all’abisso nucleare. A dirlo, in un’intervista concessa a La Stampa, è l’islamologo Gilles Kepel, politologo e arabista francese, professore alla PSL (Università di Parigi - Scienze e Lettere). “Fare un pronostico è ancora difficile”, avverte. Ma il punto è un altro: “siamo al parossismo”, una crisi acuta giunta al culmine, con attacchi incrociati su Natanz e Dimona e un rischio escalation che sfugge di mano. Nessuno ha più il pieno controllo, nemmeno Donald Trump, che “non può più uscire dal conflitto dichiarando di aver messo a tappeto la repubblica islamica”, perché la risposta iraniana “era ed è potente”.

Altro che regime in ginocchio. Kepel spiega: “Il regime si era evidentemente preparato e lo ha fatto con le armi del povero”, cioè droni da poche decine di migliaia di dollari, capaci però di mettere in crisi sistemi miliardari. È la “guerra orizzontale”: colpisci ovunque, destabilizzi tutti. E infatti il Golfo è ostaggio, mentre Israele è costretto a guardarsi anche a nord. Una guerra che, secondo l’analista francese, ha un marchio preciso: “È una guerra di Israele”. E qui iniziano i guai seri per Benjamin Netanyahu e per lo stesso Trump. Negli Stati Uniti cresce un “mood” pericoloso, tra isolazionismo e rigurgiti ideologici, mentre i sondaggi inchiodano la Casa Bianca. Intanto, il conflitto si allarga e si complica.