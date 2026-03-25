Milano, orrore in strada: "Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro fino a farti morire"

"Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire": queste le parole che un uomo avrebbe rivolto a una donna a Milano dopo che gli era stato chiesto di spostare l'auto. La vittima, 29 anni, di professione avvocato, era impegnata a fare un trasloco insieme al fidanzato in via Tadino, zona Porta Venezia, quando un ragazzo, a cui aveva solo chiesto di spostare l'auto lasciata sul passo carraio, avrebbe cominciato ad aggredirla verbalmente e poi anche fisicamente.

La 29enne ha sporto denuncia domenica scorsa. E, al rientro dalla Questura, ecco la brutta sorpresa: l'uomo che l'aveva minacciata era tornato davanti al suo portone. A tal proposito, l'avvocato all'Adnkronos ha raccontato: "Ieri era di nuovo lì e stasera chissà se lo me ritrovo ancora. Anche se non sono una persona che si lascia facilmente intimorire adesso ho paura di tornare a casa. Sono due notti che non dormo nel terrore che possa arrivare".