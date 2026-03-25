Milano, orrore in strada: "Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro fino a farti morire"

"Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire": queste le parole che un uomo avrebbe rivolto a una donna a Milano dopo che gli era stato chiesto di spostare l'auto. La vittima, 29 anni, di professione avvocato, era impegnata a fare un trasloco insieme al fidanzato in via Tadino, zona Porta Venezia, quando un ragazzo, a cui aveva solo chiesto di spostare l'auto lasciata sul passo carraio, avrebbe cominciato ad aggredirla verbalmente e poi anche fisicamente.
La 29enne ha sporto denuncia domenica scorsa. E, al rientro dalla Questura, ecco la brutta sorpresa: l'uomo che l'aveva minacciata era tornato davanti al suo portone. A tal proposito, l'avvocato all'Adnkronos ha raccontato: "Ieri era di nuovo lì e stasera chissà se lo me ritrovo ancora. Anche se non sono una persona che si lascia facilmente intimorire adesso ho paura di tornare a casa. Sono due notti che non dormo nel terrore che possa arrivare".
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L'incubo è iniziato all'ora di pranzo di domenica. Mentre il fidanzato della 29enne era intento a cercare parcheggio perché l'accesso carrabile al condominio era occupato, lei, carica di scatoloni per il trasloco, avendo notato un gruppo di ragazzi sulla via, aveva chiesto se per caso l'auto fosse di qualcuno di loro. E uno le avrebbe risposto di sì. Se in un primo momento l'uomo avrebbe acconsentito alla richiesta di spostare la macchina, col passare dei minuti però nulla sarebbe cambiato. L'auto sarebbe rimasta sempre lì. "Con calma, è domenica, non rompere", avrebbe detto lui.
A quel punto la donna avrebbe insistito con la richiesta e l'uomo le avrebbe risposto alzando i toni: "Io la macchina la sposto quando voglio. Altrimenti cosa fai?". E lei: "Chiamo la polizia". "Dai, provaci", avrebbe risposto lui con tono di sfida. La donna, allora, avrebbe chiamato il 112 e dettato al telefono il numero di targa della macchina sul passo carraio. Sentendola, l'automobilista sarebbe diventato aggressivo: "Si avvicina alla portiera anteriore, emette un rutto in mia direzione, per poi spostarsi fino a giungere a pochi passi da me, spuntandomi e colpendomi alla spalla", si legge nella denuncia della 29enne.